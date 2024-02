Tenda Nova MW6, il sistema Wi-Fi Mesh all'avanguardia che costa una MISERIA (44€)

Tenda Nova MW6 è un sistema Wi-Fi Mesh all’avanguardia progettato per garantire una copertura Internet affidabile e veloce in tutta la casa. Con la tecnologia Dual Band AC1200, questo sistema offre prestazioni eccezionali sia per le attività quotidiane che per le esigenze più impegnative di streaming, gaming e smart home. Assicuratelo subito su Amazon, dove puoi trovarlo a soli 44€ grazie allo sconto del 47% e le spedizioni gratuite via Prime.

Tenda Nova MW6, il sistema Wi-Fi Mesh al TOP

Una delle caratteristiche principali del Tenda Nova MW6 è la sua capacità di estendere la copertura Wi-Fi in modo uniforme su grandi aree, eliminando i punti morti e assicurando una connessione stabile ovunque ci sia bisogno.

Con la sua configurazione in mesh, ogni nodo si collega agli altri per creare una rete Wi-Fi unificata e senza interruzioni.

Oltre alle elevate prestazioni Wi-Fi, il Tenda Nova MW6 offre anche funzionalità avanzate come le porte Gigabit Ethernet per connessioni cablate ad alta velocità, la modalità Router e Access Point per adattarsi alle esigenze della tua rete domestica e il controllo genitori per gestire facilmente l’accesso Internet dei tuoi figli.

Confezionato in un pratico kit da 1 pezzo, il Tenda Nova MW6 è facile da installare e configurare, rendendo l’upgrade della tua rete domestica più semplice che mai. Se stai cercando una soluzione Wi-Fi affidabile e potente per la tua casa, il router Tenda Nova MW6 è sicuramente da prendere in considerazione. Su Amazon puoi trovarlo a soli 44€ grazie allo sconto del 47%. Le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.