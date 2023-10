Rendi il tuo Wi-Fi molto più potente con soli 142 euro!

Il segnale Wi-Fi di casa o dell’ufficio è troppo lento e raddoppia i tempi del tuo lavoro o del tuo studio? Sei stanco di zone dove la rete non prende o prende male o di video che si impallano? Così come di figuracce mentre sei in videochiamata con capi o colleghi? Beh puoi dire basta a tutto questo grazie al Tenda Nova MX12, che implementa il nuovissimo standard Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) con velocità fino a 2976 Mbps e migliora del 66% le performance rispetto allo standard precedente. Tutto ciò grazie al fatto che sia dotato di un processore ad alte prestazioni Quad-Core Broadcom funzionante a 1.7 GHz. Oggi è in offerta con uno sconto del 66%! Lo paghi quindi solo 142,99 euro!

Tenda Nova MX12: caratteristiche tecniche

Grazie a questo dispositivo, il segnale Wi-Fi di casa o ufficio sarà sempre stabile e performante in ogni angolo! Offre una copertura fino a 460mq. Tutte le unità Nova lavorano in sinergia formando una rete Mesh, per fornire un’esperienza online davvero senza interruzioni. È possibile impostare SSID diverse per le bande 2.4 GHz (574Mbps) e 5 GHz (2402Mbps). Grazie all’implementazione della tecnologia MU-MIMO e OFDMA, il sistema Wi-Fi Dual Band Nova Mesh AX3000 fornisce una rete Wi-Fi ad altissime prestazioni ed a bassissima latenza, supportando oltre 160 dispositivi connessi contemporaneamente.

Vanta il supporto del nuovo standard WPA3, che protegge tutta la rete e i dispositivi collegati. E’ quindi molto utile anche per realizzare una smart home in totale sicurezza. L’interfaccia di gestione Web e l’APP Tenda Wi-Fi ti aiutano a configurare, monitorare e gestire la rete mesh Wi-Fi domestica in modo semplice e rapido. Puoi facilmente aggiungere un nuovo nodo alla rete Nova esistente in modo immediato utilizzando il pulsante Mesh.

Insomma, dici basta a una connessione Wi-Fi assente o carente con Tenda Nova MX12: oggi lo paghi solo 142,99 euro!

