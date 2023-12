Tenda WLAN Stick WiFi 6, connessione stabile e ad altissima velocità a soli 22€

Desideri un’esperienza di connessione internet più veloce e affidabile per il tuo PC? Il Tenda WLAN Stick WiFi 6 AX1800 U18a è la soluzione perfetta. Con la tecnologia WiFi 6, questo stick dual band offre prestazioni eccellenti per assicurare una connessione stabile e ad altissima velocità. Che aspetti allora a comprarlo ora? Con lo sconto Amazon ti costa appena 22€ incluse le spedizioni via Prime.

Tenda WLAN Stick WiFi 6

Sperimenta la potenza del WiFi 6 con velocità straordinarie. Con 574 Mbit/s sulla banda da 2,4 GHz e 1201 Mbit/s sulla banda da 5 GHz, potrai godere di una connessione rapida e senza interruzioni. La porta USB 3.0 consente trasferimenti dati rapidi, garantendo prestazioni ottimali per il tuo PC.

Le antenne ad alto guadagno assicurano una ricezione potente del segnale WiFi, offrendo una connessione stabile e di qualità superiore. Progettato per garantire la massima compatibilità con i sistemi operativi Windows 11 e Windows 10, questo stick WiFi è l’aggiornamento ideale per il tuo PC.

Collega il Tenda WLAN Stick alla porta USB del tuo PC e segui le istruzioni per configurare facilmente una connessione veloce e affidabile. Che tu sia a casa o in ufficio, questo stick WiFi offre prestazioni elevate anche in ambienti con molte reti WiFi.

Dimentica le connessioni lente e investi nel Tenda WLAN Stick WiFi 6 AX1800 U18a per un’esperienza di navigazione senza paragoni. Acquistalo ora su Amazon e porta la tua connessione a un nuovo livello di velocità e affidabilità con appena 22€ incluse le spedizioni via Prime.

