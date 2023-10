Termoforo Imetec, ti RILASSA e ANNULLA i fastidi cervicali e le tensioni muscolari (49€)

Con il termoforo Imetec Intellisense Cervical puoi dire addio ai fastidi cervicali e alle tensioni muscolari. Questo termoforo è progettato per offrire sollievo e comfort, garantendo una sensazione di benessere immediata. Dimentica le tensioni e goditi il calore avvolgente di questo termoforo Imetec a un prezzo davvero vantaggioso: appena 49€, col 10% di sconto e le spedizioni gratuite via Prime.

Imetec Intellisense Cervical, lo scalda collo economico

Con una dimensione di 47×52 cm, l’Imetec Intellisense Cervical copre la zona cervicale e le spalle in modo completo. Il tessuto è anallergico, il che significa che è delicato sulla pelle e adatto a tutti, anche a chi ha pelle sensibile. Puoi scegliere tra 5 diverse temperature per adattare il trattamento alle tue esigenze. Che tu preferisca un calore delicato o un calore più intenso, questo termoforo ha la soluzione ideale.

Inoltre, il riscaldamento è rapido, quindi non dovrai aspettare a lungo per godere dei benefici. Il termoforo Imetec è progettato per mantenere la ma sicurezza in mente. Il sistema Electro Block garantisce in tal senso una protezione totale da eventuali anomalie. Inoltre, la copertura è lavabile in lavatrice, il che facilita la pulizia e la manutenzione.

Se soffri di tensioni muscolari al collo e alle spalle o desideri semplicemente rilassarti dopo una lunga giornata, l’Imetec Intellisense Cervical è la soluzione ideale. Offre un trattamento personalizzabile per alleviare il disagio e migliorare il tuo benessere. Dimentica le tensioni e goditi il calore avvolgente di questo termoforo Imetec a un prezzo davvero vantaggioso: appena 49€, col 10% di sconto e le spedizioni gratuite via Prime.

