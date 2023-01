Termometro da cucina professionale con lettura istantanea a 9€

Con questo termometro da cucina professionale sarai in grado di rilevare la temperatura precisa degli alimenti in appena tre secondi. Si adatta a qualsiasi tipo di occasione culinaria, dal barbecue alla bistecca, dalla birra ghiacciata al pollo, passando per le zuppe e il latte dei bambini.

In queste ore su Amazon è in offerta a soli 9 euro, per effetto dello sconto del 33% applicato sul prezzo consigliato di 13,99 euro. E se hai l’abbonamento a Prime godi anche delle spese di spedizione gratuite, con possibilità di ricevere l’articolo a casa in meno di 48 ore.

Sconto del 33% sul termometro da cucina professionale

All’interno della confezione trovi il termometro da cucina (con la batteria inclusa), un libretto di istruzioni e una piccola guida grazie alla quale saprai regolarti al meglio con la temperatura.

Uno dei punti di forza di questo termometro da cucina professionale è l’ampio schermo con display reversibile, che ti aiuta non soltanto quando la lettura della temperatura è resa più difficoltosa per via del fumo o del buio, ma anche per leggere la temperatura in ogni contesto senza preoccuparti di come tenere in mano il termometro.

Ed è anche un dispositivo smart, dato che si accende o si spegne in base al movimento della sonda: se ad esempio scegli di ripiegarla dentro, automaticamente il termometro si spegne, invece se decidi di estrarla fuori il display si accende. C’è infine un comodo pulsante di blocco per controllare in ogni momento la temperatura sul display.

Metti nel carrello ora il termometro digitale da cucina per approfittare dell’ultima offerta Amazon: ancora per poco è tuo a soli 9 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.