Termometro igrometro di Xiaomi: un'icona utilissima che costa solo 11€

Quando questo termometro igrometro che fa parte dell’ormai vasto ecosistema Xiaomi va in sconto, di solito dura pochissimo. Perché si tratta di una vera e propria chicca, di quelle che spesso restano nascoste su Amazon fino a quando non vengono scoperte e se ne comprende di conseguenza il potenziale. Il dispositivo, infatti, è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 11€ circa, complice lo sconto del 22% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Termometro igrometro di Xiaomi, bella occasione

Entrando nel dettaglio, questi è un prodotto compatto, dotato di ampio display e sensori di precisione, pronti ad aggiornare i dati ogni 10 secondi. In questo modo conosci il livello di umidità e quello della temperatura dell’ambiente dove avrai deciso di posizionarlo praticamente in tempo reale.

Presente addirittura un piccolo grafico di facilissima interpretazione che ti permetterà di scoprire sul momento qual è il livello di comfort ambientale. Funziona a batteria, quindi lo puoi facilmente posizionare in qualsiasi stanza: di fatto puoi appoggiarlo su un mobile, su un muretto, sulla finestra ma anche a muro, se lo desideri.

I chip ed i sensori ad alta precisione garantiscono l’accuratezza dei dati visualizzati e registrano la cronologia dei cambiamenti di temperatura ed umidità. L’ampio display e-ink permette un ampio angolo di visione da qualunque prospettiva. La progettazione a più componenti lo rende flessibile per essere posizionato dove più ti piace. Corri a prenderlo su Amazon a soli 11 euro, con le spese di spedizione gratuite. Ma se preferisci una versione dello stesso prodotto un po’ più completo e accessoriato, allora dai un occhio a questo Monitor Pro: costa 28€.

