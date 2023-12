Termoventilatore ceramico a torre De'Longhi a basso consumo: scalda TANTO, costa POCO

Il termoventilatore ceramico a torre De’Longhi HFX25S20 è un apparecchio versatile e performante che offre un riscaldamento efficiente per le tue stanze. Con una potenza di 2000W, è in grado di generare calore in modo rapido ed efficace, fornendo un comfort termico ideale per stanze fino a 60 m3. Un prodotto super utile in queste giornate fredde che puoi tra l’altro assicurarti spendendo appena 81€ su Amazon, dov’è i super offerta scontato del 35% e con le spedizioni gratuite via Prime.

Termoventilatore ceramico a torre De’Longhi HFX25S20

Una delle caratteristiche distintive di questo termoventilatore è la tecnologia ceramica, che permette una distribuzione uniforme del calore e una maggiore efficienza energetica. La ceramica si riscalda rapidamente e mantiene il calore in modo costante, riducendo al contempo i consumi energetici.

Il termoventilatore offre due livelli di potenza, consentendoti di adattare il riscaldamento alle tue esigenze specifiche. Inoltre, la funzione Eco regola automaticamente la potenza per ottimizzare i consumi energetici, offrendo un riscaldamento efficiente e sostenibile.

La presenza di un termostato di sicurezza garantisce che la temperatura desiderata venga mantenuta senza il rischio di surriscaldamento. In caso di anomalia o surriscaldamento, l’apparecchio si spegne automaticamente per garantire la sicurezza dell’ambiente.

Il termoventilatore è dotato di un timer programmabile fino a 24 ore, che ti consente di impostare il periodo di funzionamento desiderato. Il telecomando incluso facilita il controllo a distanza delle impostazioni, offrendo maggiore comodità.

Con il suo design elegante in bianco e nero, il termoventilatore ceramico a torre De’Longhi HFX25S20 non solo offre prestazioni eccellenti ma si integra anche armoniosamente nell’arredamento della tua casa. Sperimenta un riscaldamento efficace e confortevole con questo dispositivo affidabile e sicuro, fallo tuo spendendo appena 81€ su Amazon e con le spedizioni gratuite via Prime.

