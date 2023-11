Termoventilatore CERAMICO piccolo e POTENTE: scalda casa e consuma POCO

L’Olimpia Splendid 99447 è un termoventilatore ceramico potente e affidabile che ti aiuterà a mantenere il tuo ambiente caldo e confortevole. Con una potenza di 1800 W, questo termoventilatore realizzato dalla Caldodesign è in grado di riscaldare rapidamente la tua stanza, assicurando una distribuzione uniforme del calore. Fallo tuo con appena 36€ grazie allo sconto in corso su Amazon del 10%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Il termoventilatore che aspettavi è su Amazon a 36€

Il design elegante in bianco si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e aggiunge un tocco di stile alla tua casa. Inoltre, il termoventilatore è dotato di una tecnologia ceramica che garantisce una maggiore efficienza e durata nel tempo. La ceramica è un ottimo conduttore di calore e permette di ottenere il massimo calore con un consumo energetico ridotto.

Questo termoventilatore è dotato di diverse modalità di funzionamento, tra cui la modalità Eco per un riscaldamento più efficiente e la modalità di ventilazione per l’estate. Puoi anche regolare la temperatura desiderata grazie al termostato regolabile.

Inoltre, il termoventilatore Caldodesign è progettato con la massima attenzione alla sicurezza. È dotato di protezione antigelo, protezione contro il surriscaldamento e un interruttore di sicurezza che si attiva in caso di ribaltamento.

Se stai cercando un modo affidabile per riscaldare il tuo spazio in modo rapido ed efficiente, l’Olimpia Splendid è la scelta perfetta. Falla tua con appena 36€ grazie allo sconto in corso su Amazon del 10%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.