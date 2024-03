Termoventilatore con DOPPIA MODALITA' a META' PREZZO: tuo a SOLI 14 EURO

Preparati all’arrivo del caldo estivo con un dispositivo che potrai utilizzare tutto l’anno! Si tratta del Termoventilatore a Basso Consumo Midea, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro con uno sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno per terminare!

Termoventilatore a Basso Consumo Midea: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Termoventilatore a Basso Consumo Midea dispone di doppia modalità: modalità di riscaldamento per un inverno caldo e modalità di ventilazione per un’estate fresca. È adatto a stanze fino a 20 metri quadrati quindi ideale per l’uso personale, sia nel tuo ufficio che a casa.

La resistenza in lega fornisce un calore rapido in 3 secondi con una potenza massima di 2000W, che converte rapidamente l’aria fredda in aria calda e aiuta a resistere al freddo.

Dispone di una manopola sinistra per la regolazione del termostato che mantiene la temperatura costante e offre un calore delicato e continuo come quello del sole. La manopola destra, invece, è dotata di una modalità solo ventilatore che offre un vento naturale, di una modalità a basso calore con una potenza di 1200W e di una modalità ad alto calore con 2000W con un vento caldo e piacevole ad alta temperatura.

Il riscaldatore è dotato di funzioni integrate di protezione dal surriscaldamento e dal ribaltamento per un uso sicuro e senza preoccupazioni, in modo che la macchina si spenga automaticamente in caso di surriscaldamento (65℃) o di caduta accidentale.

