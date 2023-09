TESORI NASCOSTI su Amazon: 10 chicche tech di cui IGNORAVI l'esistenza

Amazon è un vero e proprio universo di prodotti di ogni tipo, e tra le migliaia di articoli che puoi trovare, ce ne sono alcuni che sono davvero sorprendenti per la loro utilità e originalità. In questo articolo, ti presenteremo 10 prodotti curiosi ma incredibilmente utili di cui potresti non essere a conoscenza.

I tesori nascosti su Amazon

Amazon è un tesoro di prodotti curiosi ma sorprendentemente utili che possono semplificare la vita quotidiana e aggiungere un tocco di creatività e convenienza. Prima di scartare un prodotto come “stravagante”, potresti voler dare un’occhiata più da vicino, potresti scoprire che è proprio quello di cui hai bisogno.

Volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma ssere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti. In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più libera. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

Telecomando Bluetooth per TiK Tok

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su Tik Tok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Rasoio compatto digitale

Questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire.

Accendino elettrico ricaricabile USB con torcia a LED e bussola

Compatto e leggero, questo accendino elettrico è in realtà una torcia completa di tutto, perfetta soprattutto per le escursioni e il campeggio. Dotata di una efficiente bussola, lo porti sempre con te, comodamente attaccata allo zaino o alla cinta con l’apposito cordino, e quando hai necessità lo usi. La torcia LED genera 100 lumen e ha una grande batteria. Su Amazon oggi è a 27€.

Mini deodorante frigorifero USB

Il generatore di ozono TRILINK O3 è un purificatore d’aria intelligente, riducendo efficacemente gli odori sgradevoli in ambienti chiusi come frigoriferi, congelatori, scarpiere, armadi, guardaroba, auto, camere per animali, ecc. Prolunga anche la durata di conservazione del cibo riducendone il deterioramento. Su Amazon per ora lo trovi a 28€ ma spesso viene proposto in offerta a prezzi un tantino più bassi.

ZUS – caricatore USB, segnalatore GPS e monitor batteria auto

ZUS è un utilissimo aggeggino multifunzionale. Non solo è un super utile carica batterie USB da auto intelligente, che può ricaricare fino a due dispositivi alla massima velocità, ma è anche un comodo rilevatore GPS: basta lanciare l’apposita app installabile sullo smartphone che in pochi secondi ti localizzerà la vettura. Dulcis in fundo, monitora e rileva i Km percorsi ogni giorno, lo stato della batteria e ti avvisa quando è poco efficiente.

Tagliere smart con bilancia digitale 3 in 1

Per prima cosa, bisogna procurarsi un gadget utile a preparare gli ingredienti, pesarli etc. Ecco quindi che torma utile questo incredibile tagliere smart, che grazie a delle semplici batterie offre connettività Bluetooth ma anche di utilizzarlo come bilancia. Tagliare, pesare, versare e avere quindi tutto sempre sott’occhio con questo prodotto davvero super utile.

Scaldamani 3 in 1 con specchio per il trucco e Powerbank

Quando parliamo di gadget insoliti, geniali ma assolutamente utili, ci riferiamo a prodotti come questo. Un tre in uno incredibile che fa da scaldamani, ma anche da con specchietto per truccarsi, e powerbank da 5000 MAh per ricaricare, via USB, il tuo smartphone o tablet. Il tutto per la modica cifra di 26€. Non male, no?

Dispositivo anti-russamento

Dispositivo anti russamento. Questo strano accessorio potete utilizzarlo voi o regalarlo al vostro partner nel caso russi come un caimano che ha appena finito di ingoiare una tigre del Bengala. In estrema sintesi, tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e allora inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione di diverse frequenze per promuovere il rafforzamento muscolare e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 19€.

TV stick per telefoni e tablet Android

Watch DVB-T2 TV su Android Phone/Pad permette di guardare i canali gratuiti DVB-T2 TV ovunque tu vada utilizzando il tuo dispositivo Android Phone e pad. Guarda i canali free to view DVB-T2 senza la scheda prepagata Live, alta qualità broadcast TV. Su Amazon a 42€.

Visto? Amazon è pieno di prodotti sorprendenti che possono semplificarti la vita o portare un tocco di originalità alla tua routine quotidiana. Quando cerchi prodotti su Amazon, non dimenticare di esplorare le categorie meno conosciute, potresti scoprire qualche tesoro nascosto come quelli elencati qui sopra. Che tu stia cercando un regalo divertente o un utensile utile, questi prodotti curiosi ma utili possono davvero fare la differenza nella tua vita quotidiana.

