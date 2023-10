TESORI NASCOSTI su Amazon: 10 prodotti che ti servono ma ANCORA non lo sai

Come diciamo sempre, Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo, pertanto ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Portachiavi tech 6 in 1

Avresti mai pensato che esiste un portachiavi tech 6 in 1, che oltre a essere utile, sfizioso e unico, è anche super utile? Ideale per una ricarica di emergenza, indipendentemente dal tipo di dispositivo, costa anche pochissimo ora su Amazon. Lo porti a casa infatti a 9€, con le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Grandangolo lenti 3 in 1

Questo curioso kit comprende tre lenti multifunzione per telefonino che si adattano proprio all’obiettivo dello smartphone per trasformarlo in una fotocamera professionale, capace di ingrandire, allargare e zoomare come non sarebbe altrimenti possibile. Il tutto a un misero euro.

Ventilatore portatile USB: fresca genialità su Amazon

Per le giornate più calde, niente di meglio di un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 19€, spedizioni incluse. La ventola da collo USB può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. È ottimo per le attività domestiche e all’aperto.

Rasoio compatto digitale

Questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire.

Compressore portatile LCD con torcia LED

Trentanove euro per risolvere ogni problema di ruote sgonfie ed eliminare i rischi di restare in panne. Ora puoi, grazie a questa offerta di Amazon: con circa 31€ (con coupon), appunto, puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria, con sensore pressione per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro.

Accendino elettronico USB Un elegante accendino elettronico USB, facile ed economico: lo prendi ora a circa 14€ con spedizione gratuita offerta da Amazon. Funziona con le impronte digitali e si ricarica come uno smartphone. Un dono ideale per San Valentino: è già venduto con una confezione regalo. Non devi nemmeno sforzarti di impacchettarlo. Compralo su Amazon a 14€ Dispositivo anti-russamento Dispositivo anti russamento. Questo strano accessorio potete utilizzarlo voi o regalarlo al vostro partner nel caso russi come un caimano che ha appena finito di ingoiare una tigre del Bengala. In estrema sintesi, tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e allora inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione di diverse frequenze per promuovere il rafforzamento muscolare e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 19€. Compralo su Amazon a 19€ TV stick per telefoni e tablet Android Watch DVB-T2 TV su Android Phone/Pad permette di guardare i canali gratuiti DVB-T2 TV ovunque tu vada utilizzando il tuo dispositivo Android Phone e pad. Guarda i canali free to view DVB-T2 senza la scheda prepagata Live, alta qualità broadcast TV. Su Amazon a 42€. Compralo su Amazon a 42€

Maschera per dormire con cuffiette wireless

Il primo prodotto che vi consigliamo per un San Valentino all’insegna del regalo tech ma anche utile e originale, fuori dai soliti cliché, c’è questa incredibile maschera per gli occhi con musica wireless, Bluetooth 5.0 e altoparlanti stereo HD. Avete capito bene: si tratta di una maschera da indossare quando magari non riuscite a prendere sonno o avete gli occhi particolarmente stanchi e volete riposarvi. lo prendi a soli 16€ con spedizioni gratis via Amazon.

Volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma ssere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti. In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più libera. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.