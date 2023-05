Tesori NASCOSTI su Amazon: 10 prodotti GENIALI che non avete MAI VISTO

Su Amazon si trovano dei gadget davvero assurdi ma spesso, contemporaneamente, anche belli in termini di originalità e design, oltre che super utili. Prodotti particolari, poco pubblicizzati, ma che ti lasciano a bocca aperta e, una volta scoperti, ti spingono ad acquistarli. Guardate anche voi cosa abbiamo scovato con una semplice ricerca.

Cavo di ricarica retrattile 3A – 2Pack 3-in-1

Questo gadget con cavo retrattile 3 in 1 è super comodo, perché piccolo e molto facile da piegare e riporre nella borsetta, nella borsa del laptop, nella tasca ecc. Poi è anche utile, perché la porta integrata iOS e la combinazione di tipo C e Micro USB consentono al cavo di eseguire funzionalità 3 in 1, il tutto senza aggrovigliare fili e con un cavo di 100 cm ottimale per l’uso a casa, in ufficio, in auto, in viaggio e altro.

Custodia porta cavi, adattatori e microSD

A proposito di prodotti piccoli ma geniali nella loro semplicità: questo ti permette di portarti dietro e tenere sempre ordinati tutti i tuoi cavi, le sue microSD, le schede e gli adattatori, così da poterli poi utilizzare subito senza problemi, ma anche di reggere il tuo smartphone mentre hai le mani occupate. E’ piccola quasi quanto un portafogli e costa solo 19€.

Volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma ssere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti. In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più libera. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

Telecomando Bluetooth per TiK Tok

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su Tik Tok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Portachiavi Cubo 8 in 1

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza. Include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Mini Compressore Portatile per Auto

Gomme a terra? Nessun problema: con questo compressore basta collegare il dispositivo alla presa di alimentazione da 12 V della tua auto e collegare il tubo flessibile al pneumatico che si desidera gonfiare. Premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere e un manometro analogico per pneumatici per l’attuale PSI (BAR).

Auricolari traduttori vocali

Questi geniali auricolari di Timekettle M2 supportano la traduzione online a 2 vie in 40 lingue e 93 accenti. Ma non solo: supportano la riproduzione di musica e telefonate. Il traduttore linguistico M2 è dotato della tecnologia Qualcomm aptX Audio per garantire agli utenti il massimo dalla musica e dalle telefonate. Compralo su Amazon a 99€

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica al LED con funzioni di accendino, ha la ricarica USB ed è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere, eppure c’è e torna utilissima in tante occasioni. Puoi perfino usarla per lanternina. In questo momento la trovi su Amazon a 27€, pochi pezzi disponibili.

Lampada, ventilatore e macchina da sonno rilassante

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 35 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Prezzo: 15€.

Mini kit cacciavite magnetic0 11 in 1

Il mini cacciavite dei sogni: piccolo, compatto ma estremamente versatile e resistente. La sua caratteristica principale è che nasconde altre 11 punte all’interno del suo manico, pronte all’uso quando servono. Una genialata che lo rende un pezzo unico, originale ma anche super utile.

