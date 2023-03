Test rapidi antigenici Covid-19 HotGen: appena 4€ per toglierti ogni dubbio

Su Amazon in questo preciso momento è disponibile un test fai da te che ti permette di avere un quadro più chiaro della tua condizione di salute e scoprire se hai contratto il Covid-19, magari senza accorgertene. Puoi farlo tuo in confezione da 10 pezzi a soli 4 euro. Oggi sempre più persone contraggono il virus in una forma asintomatica e spesso nemmeno si accorgono di averlo, o averlo avuto. Con HotGen test rapido antigenico puoi toglierti ogni dubbio senza spendere una fortuna in costosi test in laboratorio o farmacia. Spedizione immediata e gratuita.

HotGen , set di tamponi per Covid-19

HotGen tamponi rapidi antigenici Covid-19 è un tampone fai da te, un kit pensato per uso autodiagnostico, utile per determinare la presenza dell’antigene SARS-CoV-2. Il kit contiene al suo interno tutto quello che ti serve per effettuare i tuoi test senza alcun rischio di errore. C’è perfino il manuale d’uso in lingua Italiana.

Il kit di tamponi antigenici rapidi è certificato CE e rispetta tutti gli standard imposti dalla Comunità Europea, inoltre il tampone antigenico rapido è stato verificato e certificato dall’ente preposto cioè dal Ministero della Salute (ISS). Il tampone rapido Covid 19 nasale della Exact Sign ha una sensibilità pari all’ 95%. Risultati del test rapido antigene sars-cov- 2 sono rapidi e affidabili in soli 15 minuti.

Rileva le seguenti varianti: B.1.1.7 detta anche variante Inglese e anche chiamata N501 Y o variante Alpha; B.1.351 detta anche variante Sud Africana e anche chiamata N501 Y v2 o variante Beta; P.1 detta anche variante Brasiliana o variante Gamma; B.1.617 detta anche variante Indiana o variante Delta; B.1.1.529 detta anche variante Omicron.

Semplice, veloce e pratico, non ci sono altre parole per descrivere questo prodotto che senza farti spendere una fortuna, può aiutarti in un periodo difficile come questo a capire meglio come sta il tuo organismo: fai tuo questo kit di 10 pezzi con appena 4€, quindi, e avrai anche la spedizione immediata e gratuita. Ma fai in fretta, ci sono pochi pezzi a disposizione.

