Testine Spazzolino Elettrico Oral-B Cross Action super sconto solo su Amazon

Quando si compra uno spazzolino elettrico, di qualunque marca sia, si è ben consci che il prezzo da pagare per avere denti sani e più in generale una igiene orali invidiabile, è quello dell’acquisto alla bisogna delle testine di ricambio. Testine di ricambio che sono spesso costose, col prezzo che può salire vertiginosamente anche verso i 50 euro a seconda della tipologia e del numero presente nel pacchetto. Certo, ci sono le testine compatibili da cestone, sulle quali però non c’è certezza che abbiano la stessa efficienze di quelle originali. Di conseguenza quando Amazon propone un sontuoso sconto MENO 44% sul “top di gamma” Oral-B delle testine, ovvero le Cross Action (pacco da 12), non bisogna assolutamente lasciarsele scappare! 28 euro invece di 50 euro! A rendere il tutto ancor più conveniente basta dire che il prezzo consigliato è ancora più alto, 59,99 euro!

La testina Oral-B Pro Cross Action è dotata di oltre 2200 setole perfettamente angolate per rimuovere fino al 100% di placca batterica in più, per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Le testine Oral-B originali sono progettate con nuove setole a X che permettono di raggiungere le aree più difficili dove le testine tonde non riescono ad arrivare.

I dentisti consigliano di sostituire la testina ogni tre mesi per ottenere il 100% di efficacia dell’igiene. Le testine per spazzolino Oral-B sono dotate di setole con indicatore di utilizzo che segnala quando è il momento di sostituirla in base allo stile di spazzolamento di ognuno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.