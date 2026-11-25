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Dal 1° dicembre 2026, chiunque voglia importare un’auto ibrida nell’Unione europea da un paese extra-UE dovrà fare i conti con un nuovo sistema di quote. La Commissione europea ha pubblicato le misure di salvaguardia provvisorie sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 24 novembre 2026, e il tetto all’import di auto ibride UE entrerà in vigore tra pochissimi giorni. Ecco cosa cambia, per chi, e perché questa decisione riguarda anche i marchi europei che producono fuori dai confini comunitari.

Cosa prevede il tetto all’import di auto ibride UE

Il meccanismo introdotto dalla Commissione è un sistema di quote doganali: ogni paese soggetto alla misura potrà esportare verso l’UE un numero massimo di veicoli ibridi nell’arco del periodo di applicazione. Le misure resteranno in vigore per 200 giorni, dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027.

Il caso più rilevante è quello cinese. Per i veicoli di origine cinese, la quota massima ammessa è di 191.780 unità nell’intero periodo. Di queste, 86.301 unità sono riservate ai primi tre mesi, una suddivisione pensata per evitare un’ondata concentrata di importazioni nelle settimane iniziali.

Le misure si applicano a tutte le principali categorie di motorizzazione ibrida:

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Full hybrid (ibrido completo, con motore termico e motore elettrico che lavorano in sinergia)

(ibrido completo, con motore termico e motore elettrico che lavorano in sinergia) Plug-in hybrid (PHEV, ovvero ibrido ricaricabile da rete elettrica esterna)

(PHEV, ovvero ibrido ricaricabile da rete elettrica esterna) Mild hybrid (MHEV, ibrido leggero con supporto elettrico parziale)

Quali paesi sono coinvolti oltre alla Cina

La Cina è il paese più citato, ma non è l’unico. Il sistema di quote riguarda anche veicoli di origine giapponese, turca e britannica. In pratica, significa che costruttori come quelli che producono in Turchia o nel Regno Unito — uscito dall’UE con la Brexit — rientrano nel perimetro della misura.

Vale la pena sottolineare un aspetto spesso trascurato: le quote seguono l’origine doganale del veicolo, non il marchio. Questo vuol dire che un’auto a marchio europeo, ma assemblata in uno dei paesi soggetti alla misura, conta ai fini della quota esattamente come un modello cinese. Diversi costruttori europei producono modelli ibridi fuori dall’UE, e potrebbero quindi trovarsi a competere per gli stessi slot di importazione.

Perché l’UE ha deciso di intervenire adesso

La misura non nasce dal nulla. Un’indagine della Commissione ha rilevato un aumento marcato delle importazioni di ibridi a partire dal 2023, con una crescita che ha sollevato preoccupazioni sul rischio di danni all’industria automobilistica europea.

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Il contesto diplomatico è altrettanto rilevante. Il 9 ottobre 2026 era stato raggiunto un accordo commerciale con Pechino, e le misure di salvaguardia provvisorie pubblicati il 24 novembre si inseriscono in questo quadro negoziale più ampio. Non si tratta di dazi punitivi, ma di un contingentamento temporaneo che serve a gestire i flussi commerciali mentre le trattative proseguono.

Per i veicoli di origine cinese è previsto anche un requisito documentale specifico: ogni esportazione dovrà essere accompagnata da un certificato di esportazione rilasciato dalla competente camera di commercio cinese. Senza questo documento, l’auto non potrà essere sdoganata nell’UE nell’ambito della quota.

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Cosa può cambiare per chi cerca un’auto ibrida

Il punto fondamentale è che un sistema di quote, una volta esaurito, blocca le importazioni fino al periodo successivo. Se la domanda di veicoli ibridi extra-UE dovesse superare i contingenti previsti, i costruttori potrebbero trovarsi costretti a rallentare le spedizioni o a rivedere le priorità di mercato.

Nella pratica, per un consumatore che sta valutando l’acquisto di un’ibrida nei prossimi mesi, vale la pena verificare con il concessionario se il modello scelto è prodotto all’interno dell’UE oppure in uno dei paesi soggetti alla misura. Un’auto assemblata in Cina, Giappone, Turchia o Regno Unito potrebbe avere tempi di consegna diversi rispetto a quanto previsto oggi, soprattutto se le quote si rivelassero insufficienti rispetto alla domanda.

Per approfondire il testo ufficiale delle misure, è possibile consultare la comunicazione dell’ANSA con i dettagli della normativa.

Cosa succede dopo il 18 giugno 2027

Le misure pubblicate il 24 novembre sono definite provvisorie. Questo significa che la Commissione potrà rivederle, prorogarle o sostituirle con misure definitive al termine del periodo di 200 giorni. Molto dipenderà dall’andamento delle trattative commerciali — soprattutto con la Cina — e dall’evoluzione del mercato delle ibride in Europa nel corso dei prossimi mesi.

Il mercato europeo delle auto ibride è in piena trasformazione, e questa misura ne è la dimostrazione più concreta. Chi acquista, chi importa e chi produce dovrà monitorare da vicino l’utilizzo delle quote nei primi mesi di applicazione: i dati di gennaio e febbraio 2027 daranno già un’indicazione chiara su quanto rapidamente i contingenti vengano assorbiti, e su quanto margine resti per il resto del periodo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.