The Callisto Protocol (PS5), prezzo in caduta libera e minimo storico: costa 45€

The Callisto Protocol è il nuovissimo survival horror di ambientazione fantascientifica che tanto sta facendo parlare di sé in questo periodo. Il titolo, un’avventura in terza persona dalla forte componente horror e splatter, è stato rilasciato da poche settimane ma oggi puoi fare un grande affare acquistandolo scontato quasi delle metà. Su Amazon viene infatti venduto in questo preciso momento a soli 45€, spese di spedizione incluse con Prime. Praticamente al prezzo di un videogioco usato.

The Callisto Protocol

Ambientato 300 anni nel futuro, in The Callisto Protocol il giocatore veste i panni di Jacob Lee, ovverosia uno sfortunato prigioniero rinchiuso nella prigione spaziale di Black Iron. Questo soffocante carcere di massima sicurezza è situato su Callisto, la luna di Giove, e diventa presto un vero e proprio girone dantesco quando gli altri detenuti iniziano a trasformarsi in creature da incubo.

Con la prigione piombata nel caos, per sopravvivere Jacob dovrà farsi strada con la forza verso la libertà e scoprire gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Usando una combinazione unica di combattimento corpo a corpo e a distanza, il giocatore dovrà dunque adattare costantemente le sue tattiche per affrontare creature mostruose in continua evoluzione.

Ciò significa trovare quante più nuove armi, oggetti e abilità possibili per avere la meglio sulla crescente minaccia posta dagli orrori della luna morta di Giove. Insomma, un titolo nuovo e adrenalinico che puoi avere a un ottimo prezzo oggi. Su Amazon viene infatti venduto in questo preciso momento a soli 45€, spese di spedizione incluse con Prime. Praticamente al prezzo di un videogioco usato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.