The Frame Samsung da 50 pollici: stile in SCONTO!

Se sei in cerca di una TV dallo stile inconfondibile, ecco la The Frame Samsung da 50 Pollici in super sconto Amazon. Oggi il modello QE50LS03BGUXZT costa solo 599€ grazie allo sconto del 31% disponibile oggi. Non aspettare: non lasciarti sfuggire questa occasione!

The Frame di Samsung da 50 pollici: QLED dallo stile inconfondibile

Il Samsung The Frame non è solo un televisore, ma un bellissimo elemento d’arredo che arricchisce l’ambiente domestico. Con il suo inconfondibile Frame Design, puoi personalizzare la cornice scegliendo tra diversi colori, adattandola perfettamente allo stile della tua casa. In modalità Art Mode, questo smart TV si trasforma in una tela digitale, mostrando opere d’arte provenienti da musei e gallerie internazionali. In questo modo, anche quando inutilizzata, la TV sarà al centro del tuo salotto.

L’innovativo Display Matte del The Frame Samsung da 50 pollici offre un’esperienza visiva davvero super. Questo pannello speciale è anti-abbagliamento, anti-riflesso e anti-impronte, permettendoti di godere dei tuoi programmi preferiti e le opere d’arte senza riflessi. La texture ultra realistica lo rende al tatto esattamente come una tela, aggiungendo un tocco di realismo in più.

Per un’esperienza sonora immersiva, il Samsung The Frame è dotato di Dolby Atmos e OTS (Object Tracking Sound). Queste tecnologie audio avanzate garantiscono un suono tridimensionale, facendoti sentire al centro dell’azione in ogni momento a prescindere dal contenuto visualizzato.

Parlando di tecnologia a bordo, è impossibile non citare il fatto che il pannello da 50 pollici di questa tv sia un QLED: è ovviamente contraddistinto dall’ottima qualità Samsung che ti farà godere al meglio di tutte le scene mostrate in film e serie TV.

In conclusione, approfittando dello sconto disponibile oggi su Amazon, la tv The Frame Samsung da 50 Pollici è senza dubbio un prodotto che non puoi lasciarti sfuggire. Oggi il prezzo è di soli 599€ grazie alla promo che la sconta del 31%. Approfitta subito della promo e acquista un prodotto esclusivo e di grandissima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.