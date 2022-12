The Game Awards 2022 su Amazon: ecco dove acquistare i migliori titoli da Oscar

Ai The Game Awards di quest’anno che si sono svolti ieri notte negli USA, ovverosia l’evento dove si assegnano gli “Oscar” del videogioco, la giuria specializzata ha deciso di assegnare il premio per il Miglior Gioco dell’Anno a Elden Ring, il quale è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza di giochi del calibro di A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 e God of War Ragnarok. Quest’ultimo, sviluppato da Santa Monica Studio, può comunque consolarsi con ben sei statuette. Ebbene, se siete interessati ad alcuni di questi titoli, ecco di seguito dove procurarveli a un prezzo interessante ,con sconti fino al 20% al momento in cui scriviamo.

I cinque giochi protagonisti dei Game Awards 2022

Per cominciare non potevamo non farlo che con il vincitore del premio principale, ovverosia quello di “Gioco dell’anno” (GOTY) in assoluto: Elden Ring il nuovo capolavoro di FromSoftware realizzato sotto la guida del Maestro Miyazaki, il papà della serie Dark Souls, e George R. R. Martin.

In Elden Ring i giocatori possono intraprendere la propria avventura nel vasto mondo dell’Interregno, a piedi o in sella a Torrente, il loro fidato destriero spettrale. Questo mondo pieno di meraviglie offrirà loro un’esplorazione senza limiti, nascondendo però anche insidie e pericoli. Come da tradizione del resto dei soulslike, puntano moltissimo su atmosfere dark, meccaniche di gioco complesse e ben strutturate, e su un livello di sfida generalmente tarato verso l’alto.

God of War Ragnarok

God of War: Ragnarok è uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, come dimostrano i tanti premi vinti ieri, tra i quali quello di titoli più innovativo dell’anno e gioco con la migliore narrativa. Un capolavoro assoluto per PlayStation 5 che ora puoi fare tuo con circa 71€, con le spese di spedizioni gratuite. God of War: Ragnarok è la nuova avventura dei Santa Monica Studios dedicata a popolare personaggio di Kratos.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha vinto il premio “Gioco più Atteso”. In questo nuovo capitolo della serie l’avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. L’eterna avventura The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile a 69€ in esclusiva solo su Nintendo Switch.

Gran Turismo 7

Di Gran Turismo 7 si conosce ancora poco, visto che uscirà contemporaneamente su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 4 marzo 2022. Tuttavia è possibile prenotare la propria copia o comunque tenere d’occhio l’apposita pagina su Amazon per assicurarsela in tempo. Il titolo, votato come il miglior titolo di corse ai TGA 2022, è sviluppato da Polyphony Digital e ripartirà da una formula ormai collaudata, senza però rinunciare a innovare alcuni aspetti del gameplay in relazione alle caratteristiche del nuovo hardware a disposizione.

Bayonetta 3

Dulcis in fundo il “Miglior Gioco d’Azione” del 2022, ovverosia Bayonetta 3. Un titolo spettacolare, dove mettere alla prova i propri riflessi e le proprie abilità di combattimento. L’inarrestabile Strega di Umbra dovrà unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus di seminare morte e distruzione.

Game Awards 2022, la lista completa dei premiati

Game of the Year: Elden Ring

Elden Ring Best Game Direction: Elden Ring

Best Narrative: God of War Ragnarok

Best Art Direction: Elden Ring

Best Score and Music: God of War Ragnarok

Best Audio Design: God of War Ragnarok

Best Performance: Christopher Judge – God of War Ragnarok

Games for Impact: As Dusk Falls

Innovation in Accessibility: God of War Ragnarok

Best Virtual Reality/Augmented Reality: Moss Book II

Most Anticipated Game: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Best Action Game: Bayonetta 3

Best Action/Adventure: God of War Ragnarok

Best Role Playing Game: Elden Ring

Best Fighting: Multiversus

Best Family: Kirby E La Terra Perduta

Best Simulation/Strategy: Mario + Rabbids Sparks of Hope

Best Ongoing: Final Fantasy XIV

Best Indipendent Game: Stray

Best Mobile Game: Marvel Snap

Best Community Support: Final Fantasy XIV

Best Sports/Racing: Gran Turismo 7

Best Sports/Racing: Gran Turismo 7
Best Multiplayer: Splatoon 3

Best Debut Indie: Stray

Best Adaptation: Arcane League of Legends

Players Voice: Genshin Impact

Content Creator of the Year: Nibellion

Best Esports Game: Valorant

Best Esports Athlete: Jacob Yay Whiteaker

Best Esports Team: Loud

Best Esports Coach: Matheus bzkA Tarasconi

Best Esports Event: League of Legends World Championship 2022

