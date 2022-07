Praticamente da sempre, i romanzi sono la principale fonte di ispirazione dell’industria cinematografica, è infatti impossibile tenere il conto del numero di film basati su più o meno celebri pagine della letteratura mondiale. Non stupisce dunque che anche Netflix, colosso indiscusso dello streaming che a breve darà un nuovo scossone al mercato con un piano più economico, punti sulla medesima strategia.

In questi cocenti giorni di (fine) luglio, abbiamo dato un’occhiata ad una speciale classifica riguardante proprio Netflix, ovvero la Top 10 dei film più visti a livello globale. Senza alcuna sorpresa, scopriamo che per quanto riguarda il podio, ben due film sono tratti da romanzi. Il primo è The Gray Man, con quasi 90 milioni di ore di visualizzazione, il terzo invece è Persuasione, che si ferma a circa 30 milioni di ore. Fa eccezione Il mostro dei Mari, pellicola d’animazione che detiene attualmente la medaglia d’argento.

A prescindere dalle recensioni (positive o negative che siano), i numeri parlano chiaro: The Gray Man e Persuasione sono un successo. E allora il consiglio è di rendere ancora più completa l’esperienza, recuperando i due omonimi romanzi, di Mark Greany e Jane Austen rispettivamente.

The Gray Man

A giugno di quest’anno, proprio in vista della nuova esclusiva Netflix, Newton Compton Editori ha dato alle stampe una versione rinnovata dell’action di Greany. In copertina c’è Sierra Six, nel film interpretato da Ryan Gosling.

Court Gentry è un ex agente segreto, conosciuto nell’ambiente dello spionaggio internazionale anche come “l’Uomo Grigio”. Un soprannome che si è guadagnato negli anni di servizio alla Cia, diventando una leggenda vivente delle operazioni sotto copertura, calandosi silenziosamente da un ruolo all’altro e poi, dopo aver compiuto l’impossibile, svanendo nel nulla senza lasciare tracce dietro di sé. Oggi però esistono sistemi molto più efficaci di Gentry, e persino un agente speciale come lui è diventato inutile. Ecco perché è giunto il momento della resa dei conti. Gentry riuscirà a scampare alla vendetta e a dimostrare che non esiste una zona grigia tra uccidere per vivere e uccidere per restare in vita?

Persuasione

È tra i più celebri romanzi di Jane Austen, composto tra il 1815 e il 1816 e pubblicato postumo nel 1818 dal fratello della scrittrice. Per questo capolavoro della letteratura, ti consiglio l’edizione Mondadori.

Anne, figlia di un Lord, e Frederick, ufficiale di marina, si amano; ma la ragazza si lascia persuadere dalla famiglia a rinunciare all’innamorato, di natali troppo umili. Frederick scompare per sette anni; quando torna, è un uomo ricco e influente, ma ancora pieno di rancore per essere stato abbandonato. Ormai donna, Anne si rende conto di averlo sempre amato: ma farà molta fatica a superare l’ostilità e il risentimento dell’uomo.

