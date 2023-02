The Last of Us: Dove guardare in streaming l'episodio 5

C’è una grande attesa tra gli appassionati della serie TV di The Last of Us, lo show ispirato all’omonimo videogioco per PlayStation, per l’uscita della quinta puntata. La buona notizia è che l’episodio 5 sarà disponibile in anticipo rispetto al solito: la messa in onda è prevista infatti per questa notte alle 03 ora italiana e puoi guardarla in diretta o, quando vuoi on-demand, su NOW abbonandoti a soli 3 euro.

The Last of Us: episodio 5 in arrivo, dove guardarlo in streaming

Intitolato Endure and Survive, il quinto episodio vedrà i protagonisti Joel ed Ellie impegnati a fronteggiare una nuova minaccia: un gruppo di predatori che sta cercando di minare la loro comunità. Dovranno mettere nuovamente insieme le forze per sconfiggere i nemici, proteggere le persone che amano e assicurare la loro sopravvivenza.

Una puntata che promette di confermare quanto di buono si è visto finora: la serie TV di The Last of Us è andata ben oltre le più rosee aspettative tanto da conquistare tutti, non solo chi si è appassionato e ha vissuto in prima persona il videogioco, ma anche chi non lo conosceva affatto.

Ora che siamo al giro di boa, l’episodio 5 ci darà altre risposte mentre ci avviciniamo all’emozionante finale che ci porterà poi alla seconda stagione, già confermata dai produttori. Puoi vivere questa puntata e tutte le altre disponibili e che saranno pubblicate in streaming e on-demand su NOW, ora disponibile a soli 3 euro.

