The Last of Us, primo episodio: che il viaggio abbia inizio

L’attesa è ormai quasi finita: la serie di The Last of Us sta per arrivare su Sky e in streaming su NOW. Il primo episodio sarà disponibile da lunedì 16 gennaio. È tutto pronto per un viaggio che promette di affascinare, entusiasmare, spaventare e commuovere.

The Last of Us, la serie: la storia di Joel ed Ellie

Il titolo è già di per sé un programma: When You’re Lost in the Darkness. Durerà ben 81 minuti, quasi quanto un lungometraggio, a conferma di come la volontà degli sceneggiatori e del regista sia quella di accompagnare lo spettatore nel cuore di un mondo post-apocalittico, sconvolto da una misteriosa piaga, dove i protagonisti Joel ed Ellie (interpretati dagli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey) si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Di seguito proponiamo il trailer ufficiale, per un piccolo assaggio di quanto ci aspetta.

Le recensioni fin qui pubblicate dalla stampa specializzata urlano al capolavoro, come testimonia il voto medio pari a 97/100 sull’aggregatore Rotten Tomatoes. Con il peso di queste aspettative, la serie si carica sulle spalle la responsabilità di non deludere le attese, anche e soprattutto quelle di chi si è appassionato ai videogiochi da cui è tratta. A proposito, fa parte del progetto Neil Druckmann, creatore del titolo originale. Al suo fianco troviamo Craig Mazin, nelle vesti di produttore, già al lavoro sull’ottimo Chernobyl.

Una cosa da sapere: il primo episodio di The Last of Us, in arrivo lunedì su Sky e in streaming su NOW sarà in lingua originale, mentre per quello con doppiaggio in italiano bisognerà attendere il 23 gennaio. Quelli successivi usciranno poi uno alla settimana. In totale saranno nove.

