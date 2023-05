The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch in offerta su EBAY

Con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo è passata ancora più in secondo piano. Il regista Hidemaro Fujibayashi, il produttore Eiji Aonuma e il loro team hanno creato un mondo stratificato in cui la sperimentazione autonoma è fondamentale oltre al combattimento e la scoperta. Se abbiamo interagito con Breath of the Wild a livello micro (scalando i lati della scogliera, dando fuoco alla boscaglia fuori da un accampamento nemico, raccogliendo frecce che erano incastonate nel nostro scudo, solo per citare alcuni esempi), Tears of the Kingdom va ancora più in profondità. Approfitta ora e acquista il gioco per Nintendo Switch su Ebay a soli 69,99 euro.

Come uno dei pochi sequel diretti della serie Zelda, Tears of the Kingdom si apre non molto tempo dopo la fine di Breath of the Wild. Link e la principessa Zelda, dopo aver inviato Calamity Ganon dal castello di Hyrule, stanno indagando sulla fonte di una sostanza rossa eterea (in seguito soprannominata “oscurità“) che è filtrata da sotto detta struttura. Un incidente tira l’altro e all’improvviso hanno liberato il corpo paralizzato del re demone Ganondorf dalla sua tomba, scatenando un’altra apocalisse. Grandi pezzi di detriti piovono sul paesaggio mentre pezzi di Hyrule si alzano nel cielo.

Nintendo utilizza abilmente la vasta rete di materiali, valute e risorse di Tears of the Kingdom per mostrare un nuovo tipo di gameplay. Per illuminare l'oscurità impenetrabile nelle Profondità, hai bisogno di semi luminosi di Brightbloom, che puoi lanciare a mano o fondere all'estremità delle tue frecce. Questi semi crescono solo nelle caverne in superficie. Allo stesso modo, potresti scoprire mappe del tesoro nelle casse Zonai sulle Sky Islands. È un ciclo fluido di necessità, rivelazione, invenzione e ricompensa. Esistono anche numerose correlazioni geografiche tra ciascuno dei tre regni.

