The White Lotus: con NOW a solo 1 euro al mese per San Valentino (scade oggi)

L’occasione è di quelle da non farsele scappare. Per celebrare la festa di San Valentino, NOW ha promosso un’offerta speciale che consente di avere un mese di abbonamento Cinema Entertainment a solo 1 euro. Con questo Pass si ha accesso completo a film, serie TV e show della programmazione Sky, in streaming senza limiti di visione. Tra questi ci sono anche tutti gli episodi della pluripremiata serie The White Lotus, oltre agli show televisivi targati Sky come Masterchef, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese, 4 Hotel con Bruno Barbieri, X-Factor e tanti altri ancora.

Un mese a 1 euro: il Pass Cinema Entertainment di NOW a un prezzo speciale

Entrare nel mondo di NOW significa godere in esclusiva streaming le migliori serie TV targate HBO e le produzioni Sky Original. In queste settimane, tutti i lunedì va in onda un nuovo episodio dell’attesissima serie The Last of Us, in contemporanea con gli Stati Uniti. Da non perdere nemmeno le prime due stagioni di The White Lotus, la serie tv statunitense creata, scritta e diretta da Mike White che agli Emmy 2022 ha vinto numerosi premi, tra cui quello di miglior miniserie.

L’offerta scade alla mezzanotte di oggi, dopodiché il prezzo del Pass Cinema Entertainment tornerà a essere 14,98 euro al mese. Per attivare la promo che consente di guardare 1 mese di film, serie TV e show televisivi a solo 1 euro collegati alla pagina dedicata e premi sul bottone Attiva ora.

Al termine del mese promozionale, puoi scegliere se rinnovare un singolo Pass (Cinema o Entertainment) al prezzo di 7,49 euro al mese anziché 9,99 euro, entrambi a 14,98 euro al mese, oppure disdire l’abbonamento senza pagare alcuna penale.

Una volta che completi la procedura, il Pass è subito attivo. Approfittane per guardare in compagnia della tua dolce metà un film romantico tra i tanti disponibili in catalogo o uno tra quelli proposti da NOW tra cui Two Weeks Notice (Due Settimane per Innamorarsi), Corro da Te e Amici di letto. Cosa aspetti? Attiva un mese di NOW a 1 euro per goderti in esclusiva streaming l’intera programmazione di film, serie TV e show di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.