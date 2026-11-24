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Se usi Threads dal tuo iPad, sai bene di cosa si parla: un’app pensata per smartphone che si allunga a occupare lo schermo del tablet senza davvero sfruttarlo. Quella situazione, però, sta per cambiare. Il 23 novembre 2026, Christopher Clare, design lead di Threads, ha annunciato ufficialmente che una versione nativa della threads app per iPad è in arrivo “molto presto”. Un annuncio atteso da milioni di utenti che usano il tablet di Apple come dispositivo principale.

Cosa ha annunciato Meta e chi l’ha detto

L’annuncio è arrivato direttamente da Christopher Clare, la figura responsabile del design di Threads all’interno di Meta. Clare ha condiviso la notizia il 23 novembre 2026, confermando che l’app nativa per iPad è in sviluppo e sarà disponibile in tempi brevi.

Il punto fondamentale è che si tratta di un’app nativa — cioè progettata e ottimizzata appositamente per il tablet, non semplicemente una versione ridimensionata di quella per iPhone. In pratica significa che l’interfaccia è stata ripensata per sfruttare gli schermi più grandi degli iPad, una differenza sostanziale rispetto a quello che gli utenti hanno dovuto usare fino ad oggi.

Vale la pena sapere che Clare ha anche precisato una cosa importante: quella mostrata è la versione uno dell’app per iPad. Ci sarà ancora molto lavoro di ottimizzazione da fare nelle versioni successive. Non si tratta quindi di un prodotto definitivo, ma di un primo passo concreto verso un’esperienza davvero adatta al tablet.

Perché la threads app per iPad è una novità importante

Threads è cresciuto rapidamente come alternativa a X (ex Twitter), e una parte significativa degli utenti Apple utilizza l’iPad come dispositivo quotidiano per leggere notizie, seguire conversazioni e interagire sui social. Fino ad ora, però, chi apriva Threads su iPad si trovava davanti a un’esperienza pensata per uno schermo da 6 pollici, non per uno da 11 o 13.

Un’app ottimizzata per display più grandi non è un dettaglio estetico. Significa poter leggere più contenuti in un colpo d’occhio, navigare con layout a più colonne, e interagire con l’interfaccia in modo più naturale con le dita o con la Apple Pencil. In questo caso, il salto qualitativo potrebbe essere notevole.

La mossa di Meta segue una tendenza ormai consolidata: le grandi piattaforme social stanno finalmente prendendo sul serio il formato tablet, che per anni è stato trattato come un ripensamento. Instagram, altra app del gruppo Meta, ha impiegato anni prima di adattarsi davvero agli schermi degli iPad. Con Threads, sembra che il team voglia evitare di ripetere lo stesso errore.

Quando arriva e cosa aspettarsi

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Qui arriva la parte meno precisa dell’annuncio. Nessuna data di lancio specifica è stata comunicata da Meta. Clare ha usato l’espressione “very soon” — molto presto — senza fornire ulteriori dettagli su settimane o mesi. La comunicazione ufficiale di Clare su Instagram non include una finestra temporale definita.

Questo significa che al momento non è possibile sapere se l’app arriverà entro fine 2026 o nei primi mesi del 2027. L’app per iPad non è ancora disponibile sull’App Store, quindi non c’è nulla da scaricare o aggiornare adesso.

Ecco cosa sappiamo con certezza:

L’app nativa per iPad è confermata ufficialmente da Meta.

da Meta. È progettata per sfruttare i display più grandi degli iPad.

Quella mostrata è la prima versione, con ulteriori ottimizzazioni previste.

Non c’è ancora una data precisa di uscita.

Non è ancora disponibile per il download.

Come seguire gli aggiornamenti

Se usi Threads abitualmente e aspetti questa versione, il modo più diretto per restare aggiornato è seguire Christopher Clare su Threads e Instagram, dove ha fatto l’annuncio originale. Meta tende a comunicare le novità delle proprie app attraverso i canali social dei team di sviluppo, più che con comunicati stampa tradizionali.

Vale anche la pena tenere d’occhio la sezione aggiornamenti dell’App Store per l’app Threads: quando la versione iPad sarà disponibile, apparirà lì senza ulteriori passaggi. Non sarà necessario scaricare un’app separata — l’ottimizzazione per iPad arriverà quasi certamente come aggiornamento dell’app esistente.

Nel frattempo, chi usa Threads su iPad può continuare a farlo come sempre, sapendo però che l’esperienza migliorerà in modo significativo non appena Meta rilascerà questa prima versione nativa. Dopo anni di attesa, l’annuncio di Clare è il segnale più concreto che il team sta davvero lavorando per portare la threads app su iPad a un livello all’altezza del dispositivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.