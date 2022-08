Thrustmaster Hotas Warthog Flightstick: sconto di oltre 50 euro su Amazon

L’Hotas Warthog Flight Stick per PC di Thrustmaster è una replica del joystick dell’aereo d’attacco A-10C della US Air Force. È dotato di una maniglia in metallo rimovibile e di una piastra di metallo rimovibile per l’uso desktop o in stile cabina di pilotaggio. Sia i pulsanti che il grilletto sono sensibili alla pressione per consentire un’esperienza di simulazione di volo realistica. In totale ci sono 19 pulsanti e un controller “point of view” a 8 direzioni. Il flight stick ha un connettore USB e firmware aggiornabile. Acquistalo su Amazon a soli 240,00€ invece di 299,99€ .

Poiché lo stick di volo è dotato della tecnologia Hall Effect AccuRate (H.E.A.R.T), ciò significa che ci sono sensori magnetici 3D che non si consumeranno nel tempo. Il sistema a cinque molle elicoidali fornisce una tensione stabile, lineare e regolare. Il flight stick è anche compatibile con il software scaricabile gratuitamente che ti consente di testare, configurare e programmare il controller e anche di selezionare altri controller Thrustmaster se li possiedi.

Ecco alcune caratteristiche fondamentali:

Piastra in metallo staccabile per uso desktop o in stile cabina di pilotaggio

Pulsanti e grilletto sensibili alla pressione

19 pulsanti di azione in totale + un contorller “point of view” a 8 direzioni:

1 doppio grilletto in metallo

Connettore USB e firmware aggiornabile

Caratteristiche tecnologia Hall Effect AccuRate

Sensori magnetici 3D (effetto Hall): precisione chirurgica, che non diminuisce nel tempo

Risoluzione a 16 bit (65536 x 65536 valori)

Sistema a cinque molle elicoidali per una tensione stabile, lineare e regolare, senza zone morte

Il controller inoltre è compatibile con il software T.A.R.G.E.T (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor), disponibile per il download gratuito. Consente di testare, configurare e programmare i seguenti controller Thrustmaster: HOTAS Warthog, MFD Cougar, HOTAS Cougar, T.16000M e HOTAS Warthog Flight Stick. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime ricorda che la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.