Thrustmaster T300 RS con Force Feedback in promo speciale su Amazon

Partecipa a un’esperienza di guida coinvolgente con il volante da corsa T300 RS di Thrustmaster. Con licenza ufficiale per Sony PlayStation 4, il T300 RS verrà automaticamente riconosciuto dalla PS4 una volta connesso e avrà persino pulsanti PS4 ufficiali su di esso, come i tasti “Condividi” e “Opzione”. Acquistalo ora su Amazon a soli 299,99€ invece di 399,99€ .

Il T300 ha un raggio di sterzata di 1080° e dispone di Force Feedback per effetti di guida realistici e reattivi. La ruota ha un diametro di 11″ (28 cm) per dare una sensazione realistica mentre i pedali in metallo sono completamente regolabili. Per garantire che il T300 offra un’esperienza di guida ottimale, il sistema di fissaggio è robusto e versatile per funzionare con tutti i supporti, come scrivanie, tavoli, cabine di guida e altro ancora.

Con due grandi leve del cambio, tredici pulsanti di azione, di cui due sulla base e un pad direzionale, il T300 offre una miriade di modi per personalizzare i controlli. Inoltre, il sistema Thrustmaster Quick Release ti consente di sostituire il volante con altri prodotti Thrustmaster per una personalizzazione ancora maggiore.

Un servomotore è combinato con un attuatore rotativo (H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology) per un controllo preciso, velocità e accelerazione con un motore brushless industriale. Thrustmaster ha anche accoppiato il servomotore con un algoritmo FOC (Field-Oriented Control) per offrire un’efficienza ottimale, il minimo cogging, una sensazione fluida, un’elevata precisione e una coppia di ritorno di forza realistica.

Il meccanismo ottimizzato senza attrito a doppia cinghia del T300 è fluido e senza cuciture. Aiuta anche a ridurre il rumore. Utilizza H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) e un sensore magnetico senza contatto (grazue a questo la precisione non diminuisce nel tempo avendo una risoluzione a 16 bit, ovvero 65.536 valori sullo sterzo). Inoltre, l’angolo di rotazione è regolabile da 270° a 1080° e supporta la memoria interna e ha un firmware aggiornabile.

La ruota RS ha un realistico diametro di 11″ (28 cm) con raggi centrali in metallo spazzolato e grazie al sistema Thrustmaster Quick Release, il T300 può cambiare facilmente lo stile del volante. Il sistema di fissaggio robusto e versatile è compatibile con tutti i supporti, come scrivanie, tavoli, cabine di pilotaggio e altro ancora. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.