Ti bastano 129€ per questo fantastico orologio da corsa con GPS

L’orologio da corsa Polar Pacer oggi è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante, dato che è si può acquistare a soli 129,00€ invece di 154,41€, grazie allo sconto del 16%. In più, c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 25,80€. Basta scegliere la modalità di pagamento rateale durante l’acquisto per usufruire di questa opzione. Ecco il link all’offerta.

Polar Pacer è tra i migliori orologi da corsa con GPS economici attualmente disponibili sul mercato. Tra i punti di forza possiamo sicuramente citare l’esperienza d’uso, i pulsanti antiscivolo e le funzionalità di allenamento e recupero con controllo della musica.

Polar Pacer in sconto del 16% su Amazon

Il dispositivo del marchio Polar è rivolto a tutte le persone interessate a iniziare a correre e rimettersi in forma una volta trascorso il periodo delle festività di fine anno. Tra le funzionalità integrate si annoverano l’andatura, la distanza, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il sonno e il recupero.

Il modello Pacer conferma di disporre di un GPS molto preciso, grazie al quale puoi lasciare senza preoccupazioni di sorta lo smartphone a casa. Un altro punto di forza di questo smartwatch è il display ad alto contrasto, che facilita la visione in ogni condizione di luce.

Un’ulteriore caratteristica chiave è il massimo comfort offerto una volta al polso, grazie alla sua leggerezza e al display da 1,2 pollici non impegnativo.

Lo smartwatch Polar Pacer è in offerta a soli 129,00€ su amazon.it. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e per questo la spedizione per gli utenti Prime è gratis. Inoltre, se lo ordini entro oggi arriverà a casa tua direttamente questa domenica.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.