Ti bastano APPENA 199€ su Amazon per iniziare a produrre energia ELETTRICA DAL SOLE

Con il problema dell’aumento dei prezzi per il caro energia, oggi più che mai è importante guardarsi attorno alla ricerca di soluzioni alternative e magari sperimentare il montaggio fai da te di una mini centrale elettrica sul balcone o in giardino. Da questo punto di vista una buona base di partenza può essere costituita da un kit per il fotovoltaico come questo, che arriva a 2KW al giorno in piena estate e un 1KW minimo garantito in inverno.

In dotazione hai ben 2 pannelli solari da 100W cadauno in grado di sviluppare 2000W in totale di potenza in corrente continua erogata a 900-1000 Watt, un regolatore di carica da 30A e persino un inverter per la corrente alternata che arriva fino a 2000W. In omaggio anche cinque lampadine a basso consumo energetico.

Kit fotovoltaico super completo, risparmio garantito

Si tratta dunque del bundle perfetto per iniziare a sperimentare. Ci trovi praticamente tutto quello che serve per iniziare: pannelli solari IP65 25W, cavi di collegamento con connettore SAE (Plug and Play, facile da installare e non necessita di manutenzione) e regolatore di carica solare 10A (protezione da sovra/bassa tensione), per barche, luci, apriporta e chi più ne ha, più ne metta. Il prodotto ha inoltre un telaio in alluminio resistente alla corrosione per uso esterno, che dura per decenni. Il pannello solare è dotato di un leggero telaio in alluminio anodizzato in caso di elevato vento (2400 Pa) e carichi di neve (5400 Pa). Inoltre, il vetro antiriflesso di spessore 3,2 mm aumenta la sicurezza.

Questo generatore ad energia solare ha una ventola di raffreddamento per garantire un utilizzo costante senza problematiche di surriscaldamento. Questo ti permette di risparmiare tanto soldi sulla bolletta della luce. Oltre che per illuminare, questo kit fotovoltaico può risultare utilissimo anche in caso di emergenza: è infatti un’ottima scelta per chi non vuol correre il rischio di rimanere senza luce o connessione in caso di blackout o malfunzionamenti al sistema elettrico. Senza spendere un patrimonio.

Un kit per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico attraverso cui produrre energia pulita e a costo zero, e che ti apre quindi successivamente ad altre aggiunte, come ad esempio un accumulatore di energia, così da conservarla e sfruttarla di sera, immagazzinandola in una batteria portatile che potrà poi essere utilizzata, ad esempio, per alimentare gli impianti di alimentazione o i dispositivi durante la sera. Approfitta del costo basso e fai tuo questo completissimo kit fotovoltaico a 199€, dunque a un prezzo davvero accessibile. Le spedizioni sono gratuite.

