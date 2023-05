Ti costa una MISERIA: Xiaomi Redmi Watch 3 sta andando a RUBA

Sei appassionato di fitness? Ti piace mantenerti in forma e conoscere sempre ogni informazione sulla tua salute, sui passi che fai e per rispondere alle chiamate dei tuoi amici? Beh, allora, non dovresti perderti questo Xiaomi Redmi Watch 3, che oggi te lo puoi portare a casa a soli 109,99€, invece di 129,99€. Non aspettare troppo, corri ora su Amazon.

Una promo davvero incredibile, cercala adesso su Amazon. Troverai lo Xiaomi Redmi Watch 3 con sconto bomba del 15%. Aggiungilo al tuo carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Xiaomi Redmi Watch 3, display Amoled HD, 1.75″, telefonate Bluetooth

Una vera bomba per chi stava aspettando lo smartwatch perfetto per rispondere alle chiamate, ai messaggi e rimanere sempre aggiornato sulla tua frequenza cardiaca, e tantissimo altro.

Questo modello di Xiaomi, dispone di un display AMOLED da 1.75″, con modalità always-on display, per avere sempre un’esperienza di visualizzazione e touch migliorata, davvero unica. Inoltre, potrai effettuare sempre il tracciamento della salute con misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, ma non solo, anche il monitoraggio del battito cardiaco ovunque.

Poi, grazie al bluetooth potrai sempre ricevere e rispondere alle telefonate, per rpoter imanere al passo con i tuoi contatti sia personali che di lavoro, anche quando sei fuori casa e sei in giro. Grazie al sistema multiplo GPS autonomo sono supportati cinque sistemi di tracciamento, offrendo un monitoraggio super preciso della tua posizione.

Un mini, ma davvero mini prezzo, che ti farà rimanere a bocca aperta. Oggi, te lo porti a casa con uno sconto pazzo del 15%, da aggiungere subito al carrello di Amazon. Corri, prima che temrini l’offerta!

