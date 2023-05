Ti costano POCHISSIMO: cuffie Bluetooth MEGA scontate del 62% (solo 22€)

Se ti piace tanto ascoltare la musica quando ti alleni, oppure quando stai raggiungendo il posto di lavoro, ecco segnalata l’offerta migliore sul mercato di oggi. Cuffie Bluetooth di SBS, a soli 22,99€, invece di 59,95€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Una promo davvero incredibile, forse mai vista prima su Amazon. Delle cuffiette con mega sconto del 62%, non ti resta che aggiungerla al carrello, così al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito.

Cuffie Bluetooth con controlli touch, multifunzione, basetta di ricarica e chiamate fino a 3,5 ore

Sì, con queste cuffiette Bluetooth potrai chiamare tutti i tuoi amici, o familiari, fino anche a 3,5 ore senza alcun problema. Perfette per ogni tipo di musica, ti faranno sentire proprio come al concerto del tuo cantante preferito.

Questo modello di SBS, ti permetterà che, una volta estratte le cuffiette dalla basetta, si potranno associare immediatamenre tra di loro automaticamente senza alcun filo. Inoltre, è molto facile gestire le chiamate con il microfono ed i controlli touch integrati multifunzione.

Tu potrai riprodurre la tua playlist per più di 3,5 ore consecutive. Ma non solo, anche ascoltare le tue canzoni preferite, podcast e audiolibri salvati in libreria cambiando traccia proprio con il tasto sull’auricolare. Una basetta di ricarica che ti consente una durata assurda. Per un totale di 24 ore di musica e chiamate.

La promo di oggi, è proprio su queste cuffiette Bluetooth. Oggi, le trovi con un mega sconto del 62%. Dal colore bianco, perfette per ogni tipo di occasione, corri subito su Amazon, prima che termini l’offerta bomab di oggi. Dal design semplice, compatte, pratiche per ogni tipo di occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.