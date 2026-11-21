La scansione dell’iride in cambio di denaro o criptovalute solleva interrogativi sulla privacy perché coinvolge un dato biometrico che non può essere modificato come una password.

Il divulgatore tecnologico Marco Camisani Calzolari è tornato sul tema dopo le file segnalate a Bekasi, vicino a Giacarta, dove alcune persone avrebbero accettato la scansione in cambio di piccoli compensi. Il nodo non è soltanto quanto si riceve, ma quali dati vengono raccolti, come sono custoditi e che cosa potrebbe accadere se finissero fuori controllo. Una decisione apparentemente semplice può avere conseguenze difficili da prevedere.

Il caso World e le file per l’Orb: così viene raccolta l’iride

Al centro della vicenda c’è World, il progetto nato come Worldcoin. Funziona attraverso un dispositivo chiamato Orb, una sfera tecnologica che acquisisce la struttura dell’occhio e alcuni dati del volto per creare un’identità digitale, il World ID. La società sostiene di voler distinguere gli esseri umani dai bot, un tema reale nell’epoca dell’intelligenza artificiale e degli account automatici. Ma il passaggio è delicato.

Guardando dentro l’Orb, il sistema genera un codice legato all’iride, spesso indicato come IrisCode. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda e richiamate anche dalle autorità privacy, l’immagine originale verrebbe cancellata dopo l’elaborazione. “Il problema è fidarsi di tutta la catena”, è il senso dell’avvertimento di Camisani Calzolari, che invita a non trattare questi dati come una normale iscrizione online. In Indonesia, secondo quanto riferito dal divulgatore, centinaia di persone si sarebbero messe in fila a Bekasi per ricevere somme tra 11 e 43 euro, prima dello stop disposto dalle autorità locali nel maggio 2025.

Da pochi euro a un’identità permanente: il rischio che una password non ha

Il nodo è questo: una password si cambia, una carta si blocca, un account si chiude. L’iride, invece, resta quella. Se un dato biometrico viene copiato, rubato o usato fuori dallo scopo iniziale, non esiste un vero “reset”. Il rischio non riguarda solo l’uso immediato delle informazioni, ma anche la conservazione dei dati, la sicurezza dei server, gli eventuali passaggi a terzi e le conseguenze di una violazione futura. Pochi euro oggi, un problema domani.

Camisani Calzolari insiste proprio su questo: chi accetta una scansione dovrebbe sapere chi raccoglie le informazioni, dove finiscono, per quanto tempo vengono conservate e con quali garanzie. Il consenso, per essere valido, non può ridursi a un clic dato di fretta o a una firma messa in coda, magari davanti a un centro commerciale, con la promessa di un piccolo compenso.

Il precedente del Garante Privacy e le domande da farsi prima di dire sì

In Italia il tema è già arrivato sul tavolo del Garante per la protezione dei dati personali, che il 21 marzo 2024 ha adottato un provvedimento di avvertimento nei confronti della Worldcoin Foundation. L’Autorità aveva segnalato criticità sul trattamento dei dati biometrici, sulla creazione dell’IrisCode, sulla gestione del consenso e sulla verifica dell’età degli utenti, visto che il servizio era destinato ai maggiorenni. Il Garante aveva inoltre avvertito che un eventuale trattamento in Italia con quelle modalità avrebbe potuto violare il GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Prima di dire sì a una scansione dell’iride, quindi, le domande sono molto concrete: chi è il titolare del trattamento, quali dati vengono salvati, chi può consultarli, come si chiede la cancellazione, quali diritti ha l’utente. Vale soprattutto per i più giovani, ha confidato Camisani Calzolari nel suo appello: “Parlatene con i ragazzi”. Perché un pagamento piccolo passa in fretta. L’identità biometrica, no.