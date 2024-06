Ti piace viaggiare? Ecco lo zaino perfetto per te a soli 34€!

Sei stanco di impazzire tra decine di borse, cercando disperatamente quella che rispetta le rigide dimensioni imposte da Ryanair, EasyJet e altre compagnie aeree? La soluzione è finalmente arrivata e ti viene servita su un piatto d’argento! Lo zaino Cabin Max Metx lo potete trovate a soli 34,95 euro, appositamente progettato per essere utilizzato come bagaglio a mano, è ora disponibile con uno sconto del 22%.

Quali sono le caratteristiche principali di questo zaino?

Questo zaino è perfetto per le dimensioni ammesse da Ryanair e altre compagnie aeree, con una capacità di 20 litri e un peso di soli 0,8 kg. Questo lo rende ideale per viaggi brevi e weekend fuori porta, permettendoti di trasportare tutto il necessario senza preoccupazioni di eccedere i limiti imposti. Realizzato interamente in poliestere riciclato, offre un’alternativa ecologica che diminuisce l’impatto ambientale senza sacrificare robustezza e longevità. Inoltre, il design elegante e funzionale dello zaino Cabin Max Metz lo rende una scelta versatile per ogni tipo di viaggiatore, unendo sostenibilità e praticità in un unico prodotto.

Tra le sue caratteristiche principali, lo zaino include un pratico portabottiglie laterale per avere sempre l’acqua a portata di mano, una cinghia posteriore per agganciarlo facilmente al tuo trolley e una comoda maniglia superiore per il trasporto. Inoltre, è dotato di una tasca frontale ideale per i documenti e un’altra per accessori da viaggio, oltre a un ampio scomparto principale capace di contenere tutto il necessario per un breve viaggio.

L’ergonomia e il comfort sono assicurati dagli spallacci e dallo schienale imbottiti, che distribuiscono il peso in modo uniforme e offrono un sostegno lombare per prevenire l’affaticamento durante i viaggi più lunghi. Inoltre, la versatilità di questo zaino lo rende ideale sia come bagaglio a mano che come zaino da portare in spalla per esplorare nuove destinazioni. Indossa lo zaino Cabin Max Metz e preparati per la tua prossima avventura. Acquistalo ora a soli 34,95€, invece del prezzo originale di 44,95€, grazie a uno sconto del 22%!

