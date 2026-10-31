Ti sei mai chiesto perché il cervello controlla la parte opposta del corpo e non la stessa?

Una stranezza solo in apparenza. Secondo un gruppo dell’Università del Minnesota, la spiegazione va cercata molto indietro, nell’evoluzione dei primi vertebrati acquatici, quando vedere un pericolo, muoversi in fretta e scappare da un predatore poteva fare la differenza tra vivere e morire.

È uno dei fatti più curiosi della neuroanatomia: molti comandi motori e molte informazioni sensoriali viaggiano “di traverso”. Se muoviamo la mano destra, il segnale parte soprattutto dall’emisfero sinistro. Se uno stimolo arriva dal lato sinistro del corpo, a lavorare è in gran parte la metà destra del cervello. Per i neurologi è una regola nota. Per chi la incontra per la prima volta, invece, non è affatto immediata.

Negli anni sono state avanzate diverse spiegazioni. C’è chi ha parlato di vantaggi nella coordinazione, chi di collegamenti più efficienti tra cervello e corpo. Ma molte di queste ipotesi sono state ridimensionate. Nell’uomo moderno, spiegano gli studiosi, il controllo controlaterale non sembra dare un vantaggio diretto e immediato per la sopravvivenza.

La risposta, allora, potrebbe non stare nel presente. Bisogna tornare molto più indietro, a quando i primi animali con spina dorsale nuotavano in acque piene di predatori, ostacoli e segnali luminosi da leggere al volo.

La pista dell’Università del Minnesota: un retaggio dei vertebrati acquatici

A rilanciare questa lettura è un gruppo dell’Università del Minnesota, di cui fa parte il neurobiologo Martin Wessendorf. I ricercatori hanno confrontato l’organizzazione del cervello in diversi vertebrati, dai pesci ai mammiferi. La loro conclusione è che lo schema incrociato non sia nato con l’uomo, né con i primati. Sarebbe un’eredità molto più antica.

Modello di cervello in laboratorio e test con la mano destra per illustrare il controllo incrociato tra emisferi e corpo.

L’idea è che l’incrocio dei fasci nervosi sulla linea mediana del corpo derivi dalla struttura originaria dei sistemi visivi e motori dei primi vertebrati acquatici. Per quegli animali, vissuti centinaia di milioni di anni fa, orientarsi voleva dire mettere insieme in pochi istanti ciò che arrivava dagli occhi e la risposta dei muscoli: girare, scattare, evitare un ostacolo, sfuggire a un attacco.

Non si tratterebbe quindi di una soluzione nata da zero, ma di un assetto rimasto in piedi e ritoccato nel tempo. L’evoluzione spesso procede così: non abbatte tutto per ricostruire, ma modifica ciò che c’è già. Il cervello dei vertebrati porta ancora le tracce di quelle antiche soluzioni.

Dal chiasma ottico ai movimenti di fuga: quando la visione ha modellato il sistema nervoso

L’esempio più chiaro riguarda la visione. La luce che arriva dal campo visivo destro raggiunge entrambe le retine, ma le informazioni finiscono in larga parte nell’emisfero sinistro attraverso il chiasma ottico. È lo snodo alla base del cervello dove una parte delle fibre dei nervi ottici cambia lato. Per il campo visivo sinistro avviene l’inverso.

Secondo i ricercatori, questo incrocio avrebbe aiutato a gestire più rapidamente lo spazio. Per un antico pesce, vedere un predatore spuntare da un lato e attivare subito i muscoli giusti per fuggire non era un dettaglio. Era una questione di sopravvivenza. In quel momento, il legame tra stimoli visivi e movimento doveva funzionare in fretta, anche se l’architettura che ne è uscita oggi può sembrarci poco lineare.

La traccia di quel meccanismo sarebbe rimasta nei vertebrati arrivati dopo, mammiferi compresi. Noi la vediamo quando studiamo il rapporto tra emisferi cerebrali e corpo, ma la sua origine non riguarda solo la nostra specie. È una eredità biologica passata attraverso generazioni e forme di vita molto diverse.

Le eccezioni alla regola: ritmi circadiani, pupille e compromessi dell’evoluzione

La regola dell’incrocio, però, non vale sempre. Alcune cellule fotosensibili non retiniche, coinvolte nella regolazione dei ritmi circadiani — l’orologio interno che aiuta l’organismo ad alternare veglia e sonno — mandano segnali in modo più diffuso, raggiungendo entrambi i lati del cervello. Lo stesso accade per alcuni circuiti legati al riflesso pupillare, cioè alla risposta della pupilla alla luce.

Queste eccezioni ricordano che il sistema nervoso non è una macchina costruita seguendo un’unica regola. È il risultato di aggiustamenti successivi, accumulati nel tempo. Funzioni diverse hanno preso strade diverse: alcune fibre si incrociano, altre no; alcune reti conservano l’impronta dei primi vertebrati, altre si sono adattate a compiti più specifici.

In questa prospettiva, il fatto che il cervello comandi il lato opposto del corpo non è una stranezza senza senso. È il segno di una storia lunghissima, iniziata nei mari antichi, quando vedere in tempo e muoversi nella direzione giusta poteva decidere la sorte di un animale. Un dettaglio anatomico che ancora oggi racconta da dove veniamo.