Ti stai perdendo il modo più veloce per raffreddare la tua auto: quello che la maggior parte degli automobilisti ignora

Quando l’auto resta parcheggiata al sole per ore, aprire la portiera può trasformarsi in una piccola prova di resistenza, ma c’è un modo molto più efficace di raffreddare l’abitacolo rispetto a restare fermi con il climatizzatore al massimo.

Con il caldo estivo, vetri, plancia e sedili accumulano calore e continuano a irradiarlo anche dopo essere saliti a bordo. Capire come far uscire quell’aria rovente può cambiare i primi minuti di viaggio.

Quanto può diventare calda un’auto parcheggiata

In un test JAF del 2012, svolto con circa 35 °C di temperatura esterna, un veicolo nero lasciato al sole senza protezioni ha raggiunto 57 °C nell’abitacolo. La stessa prova su un’auto bianca ha registrato 52 °C. Il cruscotto è arrivato rispettivamente a 79 e 74 °C.

Neppure l’ombra rende automaticamente sicuro l’abitacolo. In un test pubblicato da JAF nell’aprile 2026, un’auto lasciata all’ombra con climatizzatore spento ha raggiunto comunque 33 °C. Al sole, invece, il veicolo ha toccato 53 °C e già dopo cinque minuti dall’arresto dell’aria condizionata erano stati misurati 38 °C al posto guida.

Il motivo è che il sole scalda direttamente volante, sedili e plancia, che poi cedono calore all’aria. Anche aprendo la portiera, queste superfici restano bollenti. Per questo bambini, anziani e animali non devono mai essere lasciati in un veicolo fermo, neppure per poco tempo o con i finestrini socchiusi.

Il metodo più rapido provato da JAF

Nel 2016 JAF ha confrontato cinque sistemi su automobili identiche portate a circa 55 °C. Il metodo più rapido consisteva nell’aprire completamente i finestrini, impostare il climatizzatore sulla temperatura minima con aria esterna e iniziare subito a guidare. In questo modo l’aria più calda presente nell’abitacolo viene espulsa mentre l’impianto comincia a raffreddare.

Dopo circa due minuti, nel test, i finestrini sono stati chiusi e il climatizzatore è stato portato su ricircolo interno. Dopo cinque minuti complessivi la temperatura era scesa da 55 a circa 28 °C. JAF ha concluso che questa combinazione era la più rapida tra quelle sperimentate, battendo anche il semplice uso dell’aria condizionata a vettura ferma.

La logica è semplice: nella prima fase bisogna liberarsi dell’aria rovente accumulata nell’auto. Una volta espulsa, il ricircolo permette al climatizzatore di lavorare su aria già più fresca anziché continuare a introdurne dall’esterno. Sui modelli più recenti conviene comunque seguire le indicazioni del costruttore per la gestione automatica del clima.

Il parasole aiuta, ma non raffredda tutto l’abitacolo

Il parasole sul parabrezza resta utile soprattutto per limitare il surriscaldamento delle superfici esposte. Nel test JAF del 2012, l’auto bianca senza protezione ha raggiunto 52 °C nell’abitacolo, mentre quella con parasole si è fermata a 50 °C. La differenza maggiore riguardava il cruscotto, passato da un picco di 74 a 52 °C.

Questo significa che il parasole può rendere volante e plancia meno roventi, ma non mantiene fresco l’intero abitacolo. Meglio usarlo insieme a un parcheggio ombreggiato quando possibile, senza considerarlo una protezione sufficiente contro il calore interno. Prima di salire conviene controllare anche fibbie delle cinture e parti metalliche dei seggiolini, che possono diventare molto calde.

La sequenza più efficace, quindi, è breve: far uscire il calore, partire con finestrini aperti e aria esterna, quindi chiudere tutto e passare al ricircolo. Richiede pochi minuti e rende più sopportabile la partenza dopo una sosta al sole, evitando di chiedere al climatizzatore di combattere da fermo contro un abitacolo ancora rovente.