Ti viene quasi REGALATA: questa friggitrice ad aria di PHILIPS costa nulla

Anche tu hai dovuto rinunciare al cibo fritto che ami così tanto? Non dovrai farlo più da oggi, perchè abbiamo trovato proprio per te la soluzione che risolverà tutti i tuoi problemi alimentari. Oggi, ti porti a casa questa friggitrice ad aria di Philips a soli 89,99€, invece di 134,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini.

Non farti scappare questa occasione folle, per avere una friggitrice ad aria che ti farà davvero impazzire. Oggi te la porti a casa con tanto di sconto del 34%. Non ti resta che aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Friggitrice Ad Aria, capienza Da 4,1 L, tecnologia Rapid Air, App NutriU Recipe, timer e controllo della temperatura

Non farti scappare questa friggitrice folle. Una scelta incredibilmente super conveniente, una delle migliori di oggi su Amazon. Oggi, te la porti a casa a davvero una miseria. Che aspetti, ancora, domani inizia anche in Prime Day!

Questo modello utilizza l’aria calda per per cuocere i vostri cibi preferiti alla perfezione, riducendo i grassi fino al 90%. L‘esclusivo design a “stella marina” crea cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno.

Con Philips Essential Airfryer eliminerete i grassi senza rinunciare al gusto. Con il timer integrato è possibile preimpostare i tempi di cottura fino a 60 minuti. Friggi, cuoci, griglia, arrostisci e riscalda persino con Philips Essential Airfryer.

Corri immediatamente su Amazon perché ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili, in più con questo coupon del 34%. Il Prime Day si avvicina, mancano pochissime ore ed Amazon andrà in completo tilt, quindi approfittane adesso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.