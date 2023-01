TicWatch Pro 3 GPS: super smartwatch di DESIGN in SCONTO (-38%)

Il 2023 si apre come una super offerta di Amazon che ti permette di acquistare il bellissimo e validissimo smartwatch TicWatch Pro 3 GPS al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 114€, il device a marchio Mobvoi precipita ad appena 185€ con tanto di spedizioni rapide e completamente gratuite.

Realizzato con materiali di altissimo livello che vedono anche la presenza di una cassa in accaio inossidabile, il device è un mix perfetto di alta tecnologia e sensori di ultima generazione.

Risparmia ben 114€ su Amazon per l’ottimo smartwatch TicWatch Pro 3 GPS

Il display circolare ad altissima risoluzione integra la tecnologia Dual-Layer Display 2.0 per assicurarti fino a 45 giorni di autonomia nella modalità di ultra risparmio energetico, mentre sotto il cofano un nuovo chipset ti assicura sempre reattività e velocità in ogni situazione. Oltre a montare un precisissimo modulo GPS per il tracking della posizione in tempo reale, lo smartwatch dispone anche di un sensore HR per registrare il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), monitora il sonno, i livelli di stress e anche i tuoi allenamenti in palestra.

A questo prezzo lo smartwatch a marchio Mobvoi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

