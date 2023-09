Ticwatch Pro 3 Ultra GPS, lo smartwatch col dual display a prezzo STRACCIATO

Il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch è un orologio intelligente di alta qualità che offre una serie di funzioni avanzate e un design elegante. Questo smartwatch è prodotto da Mobvoi, noto per la sua tecnologia indossabile di alta qualità. Ti aiuta a monitorare le tue attività fisiche, il battito cardiaco, il sonno e molto altro ancora per mantenere uno stile di vita attivo e sano. Assicurati questo autentico gioiello di tecnologia sfruttando la mega occasione su Amazon, dove puoi averlo usato garantito a soli 123€ incluse le spese di spedizione via Prime.

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch, usato è bello

Lo smartwatch è alimentato da uno dei processori più potenti disponibili per i dispositivi indossabili, il che significa prestazioni veloci e fluide. Oltre al processore Qualcomm, il Ticwatch Pro 3 Ultra utilizza un sistema a doppio processore Mobvoi, che contribuisce a migliorare l’efficienza energetica e la reattività, ed è dotato di uno schermo dual layer che ti consente di passare da uno schermo AMOLED a colori ad alta definizione a uno schermo a basso consumo energetico sempre attivo.

Ad animare il tutto c’è il sistema operativo Wear OS di Google, che offre un’ampia gamma di app e funzionalità, oltre a un’interfaccia utente intuitiva. Monitora i livelli di ossigeno nel sangue e valuta la fatica per darti una panoramica della tua salute. Grazie al GPS integrato e al posizionamento satellitare, puoi tenere traccia delle tue attività all’aperto senza dover portare il telefono con te.

Questo smartwatch offre un’eccezionale durata della batteria, con fino a 72 ore di utilizzo standard o fino a 45 giorni in modalità essenziale, che ti consente di utilizzarlo senza doverlo ricaricare frequentemente. Infine, il dispositivo è compatibile con device Android e iOS, quindi puoi utilizzarlo con il tuo smartphone preferito.

Insomma, cosa aspetti a fare tuo questo orologio intelligente versatile e con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, la navigazione GPS e molto altro ancora? Su Amazon, usato, ti costa appena 123€ incluse le spese di spedizione via Prime.

