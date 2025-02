Ticwatch Pro 5: con il doppio sconto Amazon lo paghi meno della metà

Sei sei un appassionato di sport, il supporto ideale per i tuoi allenamenti è sicuramente il Ticwatch Pro 5! Oggi su Amazon è disponibile a soli 144 euro grazie ad uno sconto del 49% ed un ulteriore coupon di 25 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un doppio sconto così conveniente non capita tutti i giorni!

Ticwatch Pro 5: specifiche tecniche e funzionalità

Il Ticwatch Pro 5 è dotato della nuovissima piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e dell’ultima versione di Wear OS di Google che permette di effettuare tutto ciò che vuoi in maniera veloce ed efficiente.

Una specifica di spicco dello smartwatch è la tecnologia del display a doppio strato che offre un’incredibile durata della batteria di 80 ore così da poterlo utilizzare per mesi nella massima tranquillità e senza la preoccupazione di rimanere improvvisamente a corto di energia.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie al suo nuovo design con una corona rotante, completato da una soddisfacente feedback aptico, che ne ottimizza l’utilizzo in qualsiasi momento. In questo modo potrai scorrere per cambiare le icone, aumentare o diminuire il volume della musica e anche ingrandire o ridurre le mappe con facilità, con un solo dito o anche con i guanti.

Per finire, grazie alla funzionalità di ricarica rapida, è possibile caricare facilmente l’orologio dallo 0 al 65% in soli 30 minuti, mentre con una ricarica di soli 15 minuti lo potrai utilizzare per un giorno intero.

Oggi il Ticwatch Pro 5 è disponibile su Amazon a soli 144 euro grazie ad uno sconto del 49% ed un ulteriore coupon di 25 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, un doppio sconto così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.