TicWatch Pro 5 è lo smartwatch PRO da AVERE con il Black Friday (-20%)

In occasione del Black Friday hai la possibilità di acquistare l’ottimo smartwatch di fascia premium TicWatch Pro 5 in super sconto su Amazon. Infatti, sfruttando il calo totale di prezzo del 20%, puoi anche aggiungere un ulteriore sconto di 28€ con il coupon in pagina; in questo modo puoi acquistare lo smartwatch al prezzo shock di appena 251€.

TicWatch Pro 5 ha davvero tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

TicWatch Pro 5 è in super sconto su Amazon in occasione del Black Friday

Innanzitutto, il device a marchio Mobvoi ti sorprende con un eccellente pannello da 1.43 pollici abbracciato da una cassa circolare con tanto di ghiera ruotante; sotto il display trovano posto il modulo GPS+Glonass, l’NFC per i pagamenti contactless, la bussola e anche il barometro.

Sul versante interno, inoltre, è presente un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Con un calo di prezzo su Amazon di questa portata è assolutamente imperativo acquistare subito lo smartwatch per sfruttare il Black Friday; mettilo immediatamente nel carrello per riceverlo a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.