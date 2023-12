Ticwatch Pro 5, lo smartwatch Wear OS con Snapdragon e display OLED scontato di 146€

Il Ticwatch Pro 5 è il nuovo smartwatch Android progettato per gli uomini attivi che cercano un compagno affidabile per monitorare la salute e l’attività fisica. Con il processore Snapdragon Wear 5+ Gen 1 e il sistema operativo Wear OS, offre un’esperienza fluida e intuitiva. Un capolavoro di design e di tecnica che oggi puoi assicurarti su Amazon a soli 197€. Proprio così, grazie allo sconto del 5% sul prezzo di listino più il coupon regalo di 146€ da spuntare sulla pagina del prodotto per un ulteriore taglio di prezzo.

Ticwatch Pro 5, stile e potenza al polso

Il Ticwatch Pro 5 è alimentato dal processore Snapdragon Wear 5+ Gen 1, garantendo prestazioni fluide e reattive. Gestisci le tue attività senza intoppi e accedi rapidamente alle funzionalità del tuo smartwatch. Con il sistema operativo Wear OS, avrai accesso a un’ampia gamma di applicazioni direttamente dal tuo polso. Ricevi notifiche, controlla la musica, rispondi ai messaggi e altro ancora.

Tieni traccia della tua salute con funzionalità avanzate come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e la misurazione dell’ossigeno nel sangue. Mantieni il controllo del tuo benessere in ogni momento. Grazie al GPS integrato, puoi tracciare le tue attività all’aperto senza dover portare con te il telefono. Monitora le tue corse, passeggiate o escursioni con precisione.

Utilizza la tecnologia NFC per effettuare pagamenti senza contatto direttamente dal tuo smartwatch. Basta avvicinare il dispositivo al terminale di pagamento compatibile. Il Ticwatch Pro 5 ha una resistenza all’acqua fino a 5ATM, che lo rende adatto per il nuoto e le attività in acqua. Non preoccuparti di indossarlo sotto la pioggia o in piscina.

Caratteristiche particolare del device è però il display dual-layer garantisce una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. Il Ticwatch Pro 5 è progettato per chi cerca un compagno affidabile per lo stile di vita attivo e offre un equilibrio tra funzionalità avanzate e design robusto.

Entra nel mondo della tecnologia indossabile con stile e prestazioni. Prendilo ora su Amazon a soli 197€. Proprio così, grazie allo sconto del 5% sul prezzo di listino più il coupon regalo di 146€ da spuntare sulla pagina del prodotto per un ulteriore taglio di prezzo.

