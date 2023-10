TicWatch Pro 5, smartwatch PREMIUM eccellente a prezzo WOW con coupon

L’eccellente smartwatch di fascia premium TicWatch Pro 5 è in super offerta su Amazon con un coupon esclusivo che non dovresti assolutamente farti scappare. Infatti, spuntando la voce “Applica coupon 72€”, il wearable può essere tuo al prezzo di appena 287€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Basta un rapido sguardo al design e alle numerose funzionalità del wearable a marchio TIcWatch per comprendere fin da subito di che pasta è fatto.

Metti subito nel carrello di Amazon lo smartwatch TicWatch Pro 5 in offerta a prezzo conveniente

Il device monta un eccellente pannello doppio strato ad altissima risoluzione con tanto ghiera ruotante, è resistente alle immersioni fino a 50 metri di profondità e integra anche un modulo GPS indipendente. Alimentato da una batteria di nuova concezione che ti assicura 80 ore di autonomia e si ricarica velocissimamente, il wearable a marchio TicWatch ti sorprende con le funzionalità legate alla salute e al tracking dell’attività fisica.

Una volta allacciato al polso, infatti, inizia a tracciare costantemente la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre con le oltre 100 modalità di allenamento è sempre pronto a fornirti preziosi consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Non perdere questa grandiosa occasione per acquistare l’eccellente smartwatch di fascia premium a un prezzo davvero conveniente; mettilo subito nel carrello di Amazon e ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 72€” in fase di acquisto. Se fai in fretta, inoltre, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con la consegna rapida garantita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.