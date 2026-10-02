Tieni premuto il tasto 0 del telecomando della TV per 3 secondi e vedi cosa accade

È la sezione da cui si gestiscono gli accessi rapidi ad app, canali e ingressi esterni, senza dover tornare ogni volta alla schermata principale. Più che un trucco, è una scorciatoia pratica: comoda per chi usa spesso le stesse piattaforme di streaming, una console collegata in HDMI o alcuni canali TV. La funzione è indicata da LG nelle guide dei modelli compatibili e non richiede installazioni né interventi tecnici.

Sulle LG Smart TV compatibili, la pressione prolungata del tasto 0 non apre direttamente un’app. Porta invece alla schermata degli accessi rapidi, dove si vede quali numeri del telecomando sono già collegati a una funzione e quali sono ancora disponibili. In pratica, il tasto 0 fa da pannello di controllo: da lì si possono controllare, cancellare o sistemare le scorciatoie già create.

Il principio è semplice. Con lo streaming, i tasti numerici del telecomando si usano meno rispetto a un tempo. LG li ha recuperati trasformandoli in comandi personalizzabili. Nella documentazione del produttore la funzione viene presentata come un modo per ridurre i passaggi. Con una precisazione importante: il comportamento può cambiare in base al modello, all’anno di produzione e al telecomando in dotazione.

Quick Access su webOS: app, canali e HDMI con un solo numero

Il sistema Quick Access di webOS permette di collegare ai tasti numerici alcune azioni usate spesso: aprire un’app di streaming, richiamare un canale o passare subito a un ingresso esterno. Per esempio, il tasto 1 può diventare l’accesso a una piattaforma video, il tasto 2 a un canale TV, il tasto 3 alla porta HDMI a cui è collegata una console. Niente giri tra menu, icone e sottosezioni.

Il tasto 0 del telecomando apre il menu degli accessi rapidi sulla smart TV, visibile sfocato sullo schermo in salotto.

È una funzione che può tornare utile nella vita di tutti i giorni, soprattutto quando la TV è usata da più persone. Chi guarda sempre la stessa app la sera può associarla a un numero. Chi accende spesso una console può evitare il passaggio dal menu degli ingressi. Si tiene premuto il tasto e si arriva direttamente lì. Non cambia il funzionamento della TV, ma accorcia la strada.

Va però fatta una distinzione. Il tasto 0 serve ad aprire il menu per modificare gli accessi rapidi. I numeri già configurati, invece, servono ad avviare la scorciatoia assegnata. Sembrano parte dello stesso meccanismo, e in effetti lo sono, ma hanno due ruoli diversi.

Scorciatoie sui tasti da 1 a 8: come si impostano e si cambiano

Per creare una scorciatoia su una Smart TV LG, secondo le indicazioni del produttore, bisogna prima aprire l’elemento che si vuole salvare: un’app, un canale o un ingresso esterno. A quel punto si tiene premuto per qualche secondo uno dei numeri disponibili tra 1 e 8. La TV mostra una finestra di conferma e, dopo l’ok, quel tasto resta collegato alla scelta appena fatta.

Da quel momento, tenendo premuto lo stesso numero, il televisore apre direttamente l’elemento impostato. È un gesto rapido, quasi automatico, ma la prima configurazione va fatta con un minimo di attenzione. Il numero 9, nei modelli indicati da LG, non è tra i tasti personalizzabili: è riservato alla funzione di Aiuto rapido e non può essere cambiato.

Le associazioni, comunque, non sono definitive. Se un’app non serve più, o se si vuole riorganizzare l’ordine delle scorciatoie, basta tornare al menu con il tasto 0 e intervenire sulle voci già salvate. LG segnala anche un automatismo: se un’app collegata a un accesso rapido viene disinstallata dalla TV, anche l’assegnazione sul telecomando viene rimossa. Una piccola pulizia automatica, ma utile.

Compatibilità e limiti: perché non funziona su tutte le Smart TV

La pressione prolungata del tasto 0 non è una combinazione valida per qualunque televisore. Funziona sui modelli LG compatibili con webOS e con determinati telecomandi, compresi alcuni della linea Magic Remote. Anche dentro lo stesso marchio, però, possono esserci differenze legate alla versione del sistema operativo, all’anno di uscita e alle impostazioni previste per quel modello.

Per questo, se su una TV Samsung, Sony, Philips o di un altro produttore non succede nulla, non vuol dire che il telecomando sia rotto. Ogni azienda gestisce a modo suo pressioni prolungate, tasti numerici e scorciatoie. In alcuni casi esistono funzioni simili, ma si raggiungono da altri menu o con pulsanti dedicati.

La strada più sicura resta controllare il manuale del proprio televisore o la pagina di supporto del produttore. Se il modello è compatibile, il menu Quick Access può diventare una piccola scorciatoia quotidiana. Non rivoluziona l’uso della TV, certo. Ma fa risparmiare tempo e passaggi, telecomando alla mano.