Tieni sotto controllo la pressione con questo MISURATORE in OFFERTA!

Aile ha ideato questo misuratore di pressione da braccio molto comodo, piccolo e facilmente utilizzabile, con un display grande e comprensibile. Tiene anche traccia del battito cardiaco, risultati entro soli 30 secondi. Oggi puoi prenderlo con il 25% di sconto, quindi lo paghi solo 20,37 euro.

Aile ha misuratore pressione da braccio: le caratteristiche

AILE è un Misuratore pressione professionale cuff ampia gamma da 8,7 pollici a 16,5 pollici (22 cm-42 cm), si adatta alla maggior parte delle braccia degli adulti. Il forte velcro intorno al polsino lo fissa intorno al braccio e il materiale antipolvere di alta qualità poiché la superficie è comoda e facile da pulire. Puoi confrontarlo con altri apparecchio per misurare la pressione cuff. Il monitor cardiaco fornirà la risposta rapida della pressione sanguigna e la frequenza cardiaca entro trenta secondi. Eccellente qualità e accurati dati misurati rendono la pressione del sangue.

Utilizza il cavo USB (incluso) o 4 batterie AAA da 1,5 V (non incluse) per fornire alimentazione per il funzionamento. Dimensioni minuscole ed eleganti per l’uso quotidiano in modo da poter trasportare facilmente il bracciale apparecchio pressione ovunque. Registra la memoria di lettura in modo indipendente per 2 utenti, è sufficiente passare alla “Persona 2” premendo il pulsante “SET“. Può memorizzare fino a 188 letture per 2 utenti (99 letture ciascuno) con data e ora, facilitando l’osservazione dei dati storici e il monitoraggio della propria salute.

