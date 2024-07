Tile Mate 2022: come l'Apple AirTag ma a SOLI 16 EURO su Amazon

Sei uno smemorato è dimentichi sempre dove sono le chiavi di casa o il tuo partafoglio? Ad aiutarti ci pensa il Tile Mate (2022), il tracker di ultima generazione che oggi è disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere è irripetibile!

Tile Mate (2022): tutte le modalità di utilizzo

Il Tile Mate (2022) è un ottimo tracker che vanta le stesse funzionalità dell’Apple AirTag pur avendo un costo decisamente più basso.

Attraverso questo mini localizzatore potrai tenere traccia di tutti i tuoi oggetti di uso quotidiano come chiavi, zaini o borse, così da non rischiare mai di perderli soprattutto quanso sei in viaggio. Sfruttando l’app gratuita adibita, sarà possibile trovarli in un attimo grazie all’opzione Tile Fallo squillare che produce uno squillo quando li localizza nel raggio d’azione del Bluetooth.

Quando, invece, sei fuori dalla portata del Bluetooth potrai ugualmente utilizzare la Tile App per trovare l’ultima posizione nota del tuo Tile da visualizzare. In più, anche la Tile rete ti supporta nella ricerca: basterà aggiungere i tuoi dati di contatto in modo da poter essere contattato se qualcuno ha il codice QR sul tuo smarrito Tile scansioni.

Per finire, questo dispositivo è resistente all’acqua con un grado di protezione IP67, ha una batteria non sostituibile che dura fino a 3 anni e si contraddistingue per una portata Bluetooth fino a 76 metri.

Oggi il Tile Mate (2022) è disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto del 35%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere è irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.