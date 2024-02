Tile Mate, il localizzatore INFALLIBILE che con 19€ ti aiuta a ritrovare smartphone e chiavi

Siamo sempre di corsa ed è dunque facile perdere qualsiasi cosa. Per fortuna esistono prodotti come Tile Mate, che serve proprio a evitare che ciò accada: può essere applicato facilmente a chiavi, zaini e altri oggetti di uso frequente.

Resistente all’acqua, con una portata del Bluetooth fino a 76 metri, suoneria alta e batteria che dura fino a 3 anni, in questo momento è venduto su Amazon a soli 19 euro. Il tutto con le spese di spedizione gratuite grazie a Prime.

Tile Mate, non rischierai più di perdere niente

Come accennato prima, i Tile rappresentano un modo intelligente per tenere traccia dei tuoi dispositivi smarriti. E’ infatti un dispositivo pensato proprio per la geolocalizzazione degli oggetti e quindi per “impedirne” la perdita rendendone facile il ritrovamento per chi possiede uno smartphone o qualsiasi cosa.

Sfruttando l’app gratuita Tile e la rete di dispositivi Android nel mondo, infatti, questo tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, ci mette un attimo per localizzare i tuoi oggetti. Ma con un po’ di fantasia può essere anche utilizzato anche per non perdere di vista i nostri figli, soprattutto in quelle giornate nelle quali le spiagge sono particolarmente affollate e basta un attimo di distrazione

Apri l’app gratuita Tile e tocca Trova un oggetto: a quel punto, se è vicino, per esempio sotto il divano o nella stanza accanto, ti basterà seguire il suono per scovarlo. Ad ogni modo, il dispositivo misura pochi centimetri e può essere posizionato pressoché ovunque. Con Tile è dunque facilissimo non perdere mai di vista le tue cose. Sfrutta la promo di oggi su Amazon e compralo a soli 19 euro. Il tutto con le spese di spedizione gratuite grazie a Prime.

