Tile Mate Localizzatore Bluetooth, con lo sconto Amazon non vi perdete più le chiavi di casa!

Il Tile Mate è un piccolo localizzatore Bluetooth che offre una soluzione decisamente pratica e smart per rintracciare quegli oggetti che è facile perdere. Con le dimensioni di un portachiavi, questo piccolo dispositivo è diventato una vera manna dal cielo per tutti coloro che sono stanchi di perdere le chiavi di casa, il portafoglio e chissà cos’altro! Tile Mate è oggi super scontato su Amazon uno sconto del 20%, 20 euro invece che 25 euro! Piccolo prezzo per un oggetto di grandissima importanza se si è particolarmente sbadati!

Mai più oggetti persi!

Il concetto alla base di Tile Mate è semplice ma efficace: utilizza la tecnologia Bluetooth per collegarsi al telefono dell’utente e fornire informazioni sulla posizione degli oggetti associati.

Basta collegare il dispositivo al proprio portachiavi o ad altri oggetti di valore, scaricare l’app Tile sul proprio smartphone e seguire semplici istruzioni per associare i Tile Mate agli oggetti desiderati. Una volta completata questa configurazione iniziale, gli utenti possono facilmente rintracciare gli oggetti smarriti aprendo l’app sul proprio telefono e attivando la funzione di localizzazione. Se l’oggetto è all’interno del raggio Bluetooth, Tile Mate emetterà un segnale acustico, consentendo all’utente di individuarlo rapidamente. Il raggio d’azione è di 76 metri, bello ampio quindi. E come se non bastasse ha anche al certificazione IP67.

Oltre alla funzione di localizzazione, Tile Mate offre anche la possibilità di visualizzare l’ultima posizione nota dell’oggetto sul mappa. Questo è particolarmente utile nel caso in cui l’oggetto sia stato smarrito al di fuori del raggio Bluetooth.

Inoltre, gli utenti possono sfruttare la vasta rete di utenti Tile per aiutarsi a vicenda a trovare gli oggetti smarriti. Quando un altro utente Tile passa vicino all’oggetto mancante, il loro dispositivo invierà automaticamente un segnale di posizione anonimo al proprietario originale.

Tile Mate è anche compatibile con i sistemi di assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Ciò significa che è possibile chiedere all’assistente vocale di trovare l’oggetto smarrito e Tile Mate emetterà un segnale acustico per aiutarti a trovarlo. E la batteria? Durata fino a 3 anni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.