TIM aumenta i prezzi: rimodulazione in arrivo per i clienti di rete fissa

Brutte notizie per alcuni clienti di rete fissa di TIM: l’operatore, infatti, ha annunciato l’arrivo di una nuova rimodulazione tariffaria che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° marzo 2023. Si tratta di un nuovo aumento di 2 euro al mese che andrà a colpire alcuni clienti selezionati dall’operatore. Per evitare il rincaro, in ogni caso, è possibile esercitare il diritto di recesso, cambiando provider e passando ad un’offerta più vantaggiosa.

TIM annuncia una nuova rimodulazione: 2 euro in più per alcuni clienti di rete fissa

La rimodulazione annunciata da TIM riguarda le offerte Internet Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, TUTTO Premium e Smart Premium. Si tratta di piani tariffari che non vengono più commercializzati ma che in passato sono stati attivati da un gran numero di clienti. Chi ha una di queste offerte, quindi, registrerà un rincaro di 2 euro al mese a partire dal prossimo 1° marzo 2023, senza ulteriori modifiche al proprio abbonamento.

La rimodulazione può essere evitata: per gli utenti c’è la possibilità di esercitare il diritto di recesso, scegliendo di passare ad un altro operatore. Per esercitare tale diritto, evitando i costi di disattivazione dell’abbonamento, è sufficiente contattare TIM tramite il 187 oppure richiedere il recesso tramite l’area MyTIM. Il recesso può essere richiesto anche via PEC (disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it) o via posta (scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)) indicando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. C’è tempo fino al prossimo 31 marzo 2023.

Come evitare la rimodulazione TIM: ecco l’offerta giusta da attivare

Il mercato di telefonia propone un gran numero di offerte alternative per la connessione di casa. Chi è colpito dalla rimodulazione TIM (o comunque vuole migliorare il proprio abbonamento) può valutare l’attivazione di Fastweb Casa Light. L’offerta proposta dall’operatore costa 26,95 euro al mese e consente di sfruttare una connessione in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga oppure in fibra mista FTTC fino a 200 Mega. Da notare che sia l’attivazione che il modem sono gratis. Per verificare la copertura ed attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

