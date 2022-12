TIM lancia il servizio gratuito Voce Wi-Fi: ecco di cosa si tratta

TIM ha annunciato oggi il lancio del servizio gratuito Voce Wi-Fi. Si tratta di un nuovo servizio che consente di effettuare e ricevere chiamate sul proprio numero di cellulare utilizzando la rete Wi-Fi di TIM. Il funzionamento è davvero semplice.

Un utente TIM di rete mobile, infatti, potrà effettuare e ricevere chiamate sia utilizzando la rete mobile che sfruttando una qualsiasi rete Wi-Fi TIM (come, ad esempio, la rete di casa a cui si è collegati con il proprio smartphone).

Il sistema funziona senza la necessità di installare alcuna app sullo smartphone. In automatico, infatti, il dispositivo passerà dalla rete mobile a quella Wi-Fi (o viceversa) per garantire la massima qualità dell’audio e una ricezione perfetta.

Il servizio Voce Wi-Fi di TIM sfrutta la tecnologia Voice Over Wi-Fi, nota anche come Wi-Fi Calling. Come detto in precedenza, si tratta di un servizio completamente gratuito.

Per sfruttare Voce Wi-Fi di TIM è necessario utilizzare una rete Wi-Fi TIM. Per utilizzare il servizio a casa, quindi, bisogna avere un abbonamento TIM per la linea fissa di casa. L’operatore propone la fibra ottica a partire da 24,90 euro al mese. Per tutti i dettagli sull’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Cos’è il servizio Voce Wi-Fi di TIM

Il servizio Voce Wi-Fi di TIM è un sistema che permette di sfruttare la tecnologia Wi-Fi Calling per effettuare e ricevere chiamate dallo smartphone “appoggiandosi” non sulla rete mobile ma sulla rete Wi-Fi di TIM. Si tratta di un sistema ideale per poter utilizzare il servizio di telefonia mobile anche in un’ambiente in cui la ricezione della rete mobile non è ottimale (ad esempio per la presenza di mura spesse). Appoggiandosi sulla rete Wi-Fi di TIM, invece, l’utente potrà realizzare chiamate con un’ottima qualità audio.

Per utilizzare il servizio Voce Wi-Fi di TIM è sufficiente avere una SIM TIM e collegarsi ad una qualsiasi rete Wi-Fi TIM. Da notare, però, che è necessario avere uno smartphone compatibile. Inizialmente, i dispositivi che supportano il Wi-Fi Calling proposto da TIM sono:

Samsung Galaxy S22 Series

Xiaomi 12 Series

OPPO A17

L’operatore ha confermato che tale elenco sarà arricchito notevolmente nel corso delle prossime settimane.

