Quattro in Uno: col BLACK FRIDAY porti a casa un autentico ARSENALE per le pulizie domestiche!

Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER ti offre la possibilità di avere 4 elettrodomestici fantastici per pulire casa, che col Black friday su Amazon paghi solo 389 euro, quindi il 29% in meno! Infatti, porterai a casa aspirabriciole, spazzola elettrica, aspirapolvere e lavapavimenti, più altri utili utensili. Per un totale di 11 pezzi! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER: le caratteristiche

Nel titolo non abbiamo esagerato! davvero con Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER porti a casa un autentico arsenale! E’ infatti incluso il Lavapavimenti che pulisce lo sporco bagnato o asciutto e affronta facilmente la sporcizia appiccicosa e più difficile da rimuovere sui pavimenti duri. È dotata della tecnologia con Sensore Smart iLoop proprietaria di Tineco, in grado di regolare automaticamente il flusso di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola per pulire qualsiasi tipo di sporco. Sarà in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di pulizia, convertendosi senza alcuno sforzo in un aspirapolvere, completo di accessori, per pavimenti duri, tappezzeria, angoli, scale, fessure, interni di auto e molto altro ancora. L’anello iLoop proprietario, cambia colore da rosso a blu, per sapere quando il pavimento è pulito.

L’esclusiva struttura della testina del lavapavimenti offre una pulizia ottimizzata e senza aloni lungo i battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere. I tuoi pavimenti diventano completamente asciutti e senza aloni in pochi minuti. Con un peso di circa 4kg, il S5 COMBO POWER KIT è facile da manovrare sui pavimenti. Ha un motore brushless con un design del canale dell’aria ottimizzato per il rumore, una regolazione intelligente della potenza e una combinazione di rulli a spazzole morbide. Dispone inoltre di uno sterzo girevole, ruote semoventi e una maniglia di facile presa per una facile manovrabilità e il massimo comfort. Infine, la funzione autopulente a mani libere lava automaticamente il tubo interno e il rullo a spazzola, per una manutenzione rapida e senza problemi. Il filtro per peli di animali domestici all’interno del serbatoio dell’acqua sporca rende la rimozione dei peli degli animali domestici più facile e ancora più veloce. Di conseguenza, la macchina è sempre pulita per il prossimo utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.