Tineco sconta TUTTO al Prime Day: le migliori offerte Amazon

Il Prime Day di Amazon è ufficialmente cominciato con delle offerte davvero da capogiro che non puoi farti assolutamente scappare! In occasione di questi due giorni di promozioni speciali, Tineco ha deciso di lanciare degli sconti eccezionali per tutti gli utenti che vogliono avere le seconde case pronte per le vacanze estive. Nello specifico, oggi e domani avrai a disposizione una serie di lavapavimenti della linea FLOOR ONE e PURE ONE a prezzi mai visti così bassi.

Tineco è un brand molto conosciuto, nonché leader nella vendita di lavapavimenti. Su Amazon, il marchio si conferma da diverso tempo come il più scelto nella categoria di riferimento, con oltre 14 milioni di utenti soddisfatti in tutto il mondo.

Prime Day: le migliori Lavapavimenti Tineco in offerta

In occasione del Prime Day, su Amazon trovi le migliori lavapavimenti marcate Tineco a prezzi scontatissimi grazie a sconti esclusivi utilizzabili dagli abbonati Prime. Sono a disposizione diversi modelli per accontentare le esigenze di ogni tipologia di utente: scegli quello che preferisci e corri ad effettuare il tuo ordine il prima possibile!

Non è tutto, oltre allo sconto già applicato è possibile sbloccare un ulteriore 2% di risparmio. Basta inserire, in fase di check-out su Amazon, il codice sconto KZPS27HJ.

TINECO FLOOR ONE S5

TINECO FLOOR ONE S5 è la lavapavimenti smart che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto. La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto l’elettrodomestico è super maneggevole con un design flessibile della testina, inoltre pesa soli 4,5 kg ed ha un’impugnatura ergonomica.

I tuoi pavimenti sarano sempre impeccabili anche grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor che è in grado di eliminare ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ha un’autonomia della batteria pari a 35 minuti, e presenta due serbatoi dell’acqua: uno dedicato all’acqua sporca e uno per l’acqua pulita. Oggi è disponibile a soli 299 euro, anziché 519 euro.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è la lavapavimenti e aspirapolvere di ultimissa generazione che si contraddistingue per una specifica tecnica unica: è in grado di piegarsi a 180° gradi, in modo da raggiungere qualsiasi superficie, sia che si tratti di pulire sotto ad un mobile, che in un angolo recondito della casa. L’elettrodomestico è dotato delle più recenti tecnologie all’avanguardia, tra cui il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS ed una batteria potentissima che assicura una considerevole e migliorata autonomia di 40 minuti.

Un’altra sua caratteristica di design rinnovato il serbatoio dell’acqua pulita è posizionato sopra la spazzola, e ha un’altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale. Oggi è disponibile a soli 479 euro anziché 599 euro.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è un dispositivo innovativo 5-in-1 che risulta perfetto per chi vuole avere tutto in unico prodotto e pulire casa in maniera impeccabile. L’elettrodomestico prevede infatti 5 diversi accessori che garantiscono risultati perfetti dappertutto al minimo sforzo: ha a disposizione l’attacco per l’aspirazione, altri deu attacchi creati per raggiungere anche gli angoli più angusti della casa, quello dedicato ai tessuti, e una scopa lavapavimenti per igienizzare ogni superficie.

La punta di diamante di questo modello di ultima generazione è la nuovissima tecnologia FlashDry che combina due step di pulizia: un lavaggio di 2 minuti per eliminare tutti i residui di sporco, e una fase di asciugatura di 5 minuti a 70° per avere un rullo asciutto, pulito e senza odori. In 7 minuti, si ottiene un prodotto igienizzato e pronto per una prossima sessione di pulizia, ideale per case con bambini e per chi vive con animali. Oggi è disponibile a soli 719 euro anziché 899 euro.

TINECO FLOOR ONE S7 Pro

TINECO FLOOR ONE S7 Pro rappresenta il top di gamma della linea FLOOR ONE in quanto offre un processo di pulizia altamente efficiente anche per i pavimenti più difficili da pulire. Il dispositivo, infatti, aspira e lava contemporaneamente in un solo passaggio, rimuovendo efficacemente sia lo sporco secco che quello umido, così da far splendere tutte le superfici. Il sistema MHCBS (Balanced-Pressure Water Flow System) di Tineco garantisce una pulizia ancora maggiore: un raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco sul rullo prima che inizi il ciclo di pulizia successivo.

In combinazione con l’utilizzo di acqua pulita, l’efficace riciclo di quella sporca e la velocità di rotazione dei rulli di 450 giri/min, il tempo di asciugatura della spazzola è ridotto e i residui di acqua sporca sono minimi. Ciò significa che i batteri non hanno alcuna possibilità di diffondersi e i pavimenti risulteranno letteralmente immacolati. Questo processo di asciugatura centrifuga viene utilizzato anche durante l’autopulizia della macchina per prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri nell’apparecchio stesso. Oggi è disponibile a soli 569 euro anziché 799 euro.

TINECO PURE ONE X Pet

TINECO PURE ONE X Pet risulta perfetta soprattutto per chi vive con degli animali domestici in casa. Il dispositivo è dotato della tecnologia ZeroTangle, per cui i peli degli animali non hanno alcuna possibilità di rimanere sul pavimento. Questa tecnologia brevettata è caratterizzata da un design a doppio pettine combinato con setole angolate che separano e rimuovono attivamente i peli dal rullo della spazzola a ogni rotazione, evitando grovigli. Inoltre i test condotti in laboratorio hanno dimostrato che ZeroTangle riduce i grovigli di capelli del 99%.

Un’altra caratteristica di spicco dell’elettrodomestico è una durata della batteria che arriva fino a 45 minuti, oltre alla tecnologia iLoop Smart Sensor che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco. Può anche essere facilmente trasformato in un’aspirapolvere portatile e può persino rimuovere i grovigli di pelo più ostinati dal divano. Oggi è disponibile a soli 179 euro anziché 329 euro.

Pulisci la tua seconda casa in un attimo e goditi le vacanze estive nel pieno relax con una di queste Lavapavimenti Tineco.

